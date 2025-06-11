https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/galatasaray-yildiz-isimle-anlasti-leroy-sane-bu-gece-istanbulda-olacak-1096955210.html

Galatasaray yıldız isimle anlaştı: Leroy Sane bu gece İstanbul'da olacak

Galatasaray yıldız isimle anlaştı: Leroy Sane bu gece İstanbul'da olacak

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Leroy Sane'yle anlaşmaya varırken oyuncu bu akşam İstanbul’a geliyor. Sane'nin sağlık kontrollerinin ardından... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T18:54+0300

2025-06-11T18:54+0300

2025-06-11T18:54+0300

spor

galatasaray

i̇stanbul

leroy sane

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Galatasaray, Bayern Münih’ten Leroy Sane'yle anlaşarak yıldız futbolcuyu bu akşam İstanbul’a getiriyor.29 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Sane'nin bu akşam İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. A Spor'un haberine göre Sane’nin 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve maaş + imza ücretinin toplamda 10 milyon euronun altında olacağı ifade edildi. Transfer sürecinin ise George Gardi ve Abdullah Kavukçu tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Kulüp kariyerinde 133 gol ve 125 asistlik performansa sahip olan Sane'nin Galatasaray formasıyla Süper Lig’de yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/galatasaraydan-tarihi-transfer-icin-resmi-aciklama-geldi-leroy-sane-icin-cok-az-zaman-kaldi-1096365373.html

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galatasaray, i̇stanbul, leroy sane, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu