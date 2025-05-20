https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/galatasaraydan-tarihi-transfer-icin-resmi-aciklama-geldi-leroy-sane-icin-cok-az-zaman-kaldi-1096365373.html

Galatasaray'dan tarihi transfer için resmi açıklama geldi: 'Leroy Sane için çok az zaman kaldı'

Galatasaray'dan tarihi transfer için resmi açıklama geldi: 'Leroy Sane için çok az zaman kaldı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman yıldız Leroy Sané için resmi açıklama yaptı. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T13:38+0300

2025-05-20T13:38+0300

2025-05-20T13:38+0300

bayern münih

galatasaray

spor

manchester city

leroy sane

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Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sané ile ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ocak ayında Sané ile görüşmelerin yapıldığını doğruladı ve transfer sürecinin kulüp başkanının onayını beklediğini ifade etti.Kavukcu: Ocak ayında görüşmeler gerçekleştirdikKavukcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ocak ayında Leroy Sané ile bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda halen büyük bir kulübün oyuncusu" dedi. Ayrıca, transfer çalışmalarının henüz netleşmediğini ve başkanın onayıyla sürecin başlayacağını belirtti.Sané'nin Bayern Münih ile sözleşme durumuLeroy Sané, Bayern Münih ile olan sözleşmesini henüz uzatmadı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Sané'nin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifinin, Sané'nin mevcut maaşının altında olduğu ve bu nedenle görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği bildirildi.Sané'nin performans verileri🔍 Transfer süreci ve Galatasaray'ın planlarıGalatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken, Sané dışında da farklı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Kavukcu, "Bir tek Sané değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var" ifadelerini kullandı.Leroy Sané ki̇mdi̇r?Leroy Aziz Sané, 11 Ocak 1996'da Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sané, Schalke 04'ün altyapısında eğitim aldı. Hızlı bir gelişim göstererek profesyonel futbolculuk kariyerine 2014 yılında Schalke 04'te başladı. 2016'da İngiltere'nin Manchester City kulübüne transfer olan Sané, ardından 2020'de Bayern Münih'e geçiş yaptı.Leroy Sané kari̇yeri̇Sané, kulüp kariyerinde önemli başarılar elde etti. Manchester City'de başarılı sezonlar geçirerek, Premier League şampiyonlukları ve EFL Cup zaferleri yaşadı. Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Bundesliga'da etkili performansını sürdürdü. 2017 yılında PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

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bayern münih, galatasaray, manchester city, leroy sane