https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-kaybetmesine-iliskin-sorusturma-kapsaminda-2-kisi-gozaltina-alindi-1096925518.html
Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T00:45+0300
2025-06-11T00:45+0300
2025-06-11T00:45+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
manisa cumhuriyet başsavcılığı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ferdi-zeyreke-veda-ilk-toren-manisa-buyuksehir-belediyesi-onunde-yapiliyor-1096904426.html
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ferdi zeyrek, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı
ferdi zeyrek, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı
Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.
Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.