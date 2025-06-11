Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
00:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kısa sürede büyük ve kalıcı bir iz bıraktı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Gökan Zeybek: ‘Ferdi Zeyrek geleceğin inşasında bize yol gösterecek’
09:06
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Terkoğlu: 'Nihat Genç, hayatın içinden gelen, hikâyesiyle toplumun damarına dokunan bir yazar'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Kazalar ve ölüm oranları değişmedi’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Siyaset ısınıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD'de sınır dışı protestoları: Neler yaşandı?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
18:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Ahali Mübadele Antlaşması ve artakalan hikâyeler
18:21
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:12
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım' onun romanıydı
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
19:44
4 dk
TARİHTE BUGÜN
İstanbul'a hayranlığı ile tanınan dünyaca ünlü yazar
20:04
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-kaybetmesine-iliskin-sorusturma-kapsaminda-2-kisi-gozaltina-alindi-1096925518.html
Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T00:45+0300
2025-06-11T00:45+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
manisa cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082419815_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ce2787e95887366801875f34836b9be5.jpg
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ferdi-zeyreke-veda-ilk-toren-manisa-buyuksehir-belediyesi-onunde-yapiliyor-1096904426.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082419815_188:0:1600:1059_1920x0_80_0_0_08f25fab1e48d1a44b15ba9cc5b9725a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferdi zeyrek, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı
ferdi zeyrek, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı

Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

00:45 11.06.2025
© İHA / ÖNDER AYDIN-AW175511Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© İHA / ÖNDER AYDIN-AW175511
Abone ol
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.
Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
TÜRKİYE
Ferdi Zeyrek'e veda: İlk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı
Dün, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала