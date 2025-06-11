https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-kaybetmesine-iliskin-sorusturma-kapsaminda-2-kisi-gozaltina-alindi-1096925518.html

Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Ferdi Zeyrek’in kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T00:45+0300

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ferdi zeyrek

manisa

manisa büyükşehir belediyesi

manisa cumhuriyet başsavcılığı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ferdi-zeyreke-veda-ilk-toren-manisa-buyuksehir-belediyesi-onunde-yapiliyor-1096904426.html

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ferdi zeyrek, manisa, manisa büyükşehir belediyesi, manisa cumhuriyet başsavcılığı