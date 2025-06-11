https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/ferdi-zeyrekin-olumunde-ihmal-suphesi-2-kisi-serbest-birakildi-1096956963.html
Ferdi Zeyrek’in ölümünde ihmal şüphesi: 2 kişi serbest bırakıldı
Ferdi Zeyrek’in ölümünde ihmal şüphesi: 2 kişi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T20:40+0300
2025-06-11T20:40+0300
2025-06-11T21:21+0300
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna göre, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve sitenin güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S.'nin ihmali olduğu tespit edildi. Savcılık, teknik bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek yeni gözaltı kararları alabileceğini açıkladı.Şüpheliler ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken, soruşturmanın genişletilmesi beklendiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-siyasilerden-ferdi-zeyrek-icin-1096889017.html
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ferdi, ferdi zeyrek , manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı
Ferdi Zeyrek’in ölümünde ihmal şüphesi: 2 kişi serbest bırakıldı
20:40 11.06.2025 (güncellendi: 21:21 11.06.2025)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda ihmalleri bulunduğu belirtilen havuz sorumlusu Yalçın Ö.'yle site bakım görevlisi Ahmet S.’nin ifadesi alındı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna göre, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve sitenin güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S.'nin ihmali olduğu tespit edildi. Savcılık, teknik bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek yeni gözaltı kararları alabileceğini açıkladı.
Şüpheliler ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken, soruşturmanın genişletilmesi beklendiği açıklandı.