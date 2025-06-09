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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti: Siyasilerden Ferdi Zeyrek için taziye mesajları yağdı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti: Siyasilerden Ferdi Zeyrek için taziye mesajları yağdı
Sputnik Türkiye
48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siyasetçiler sosyal medya... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T18:54+0300
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Siyasetçiler sosyal medya hesaplarından Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği elektrik çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Zeyrek’in vefatının ardından birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum'' dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun” açıklamasında bulundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…” açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz'' dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum'' açıklamasında bulundu.
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ferdi zeyrek, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, manisa celal bayar üniversitesi, ak parti, chp, mhp

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti: Siyasilerden Ferdi Zeyrek için taziye mesajları yağdı

18:54 09.06.2025 (güncellendi: 19:44 09.06.2025)
© AAFerdi Zeyrek
Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
© AA
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48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siyasetçiler sosyal medya hesaplarından Zeyrek’in yakınlarına başsağlığı diledi.
Siyasetçiler sosyal medya hesaplarından Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği elektrik çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Zeyrek’in vefatının ardından birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun” açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…” açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz'' dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ''Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum'' açıklamasında bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
TÜRKİYE
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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