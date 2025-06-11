Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
18:13 11.06.2025 (güncellendi: 18:47 11.06.2025)
© AA / Serkan AvciAcun Ilıcalı Osimhen ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu
© AA / Serkan Avci
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, görevinden resmen ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Ilıcalı’nın hizmetleri için teşekkür edilirken, Ilıcalı da veda mesajında Fenerbahçe’de geçirdiği sürecin kendisi için onur verici olduğunu belirtti. Ilıcalı, Başkan Ali Koç ve tüm camiaya teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldığını açıklayarak camiaya veda etti.
Sosyal medya hesabından taraftarlara seslenen Acun Ilıcalı, takımda geçirdiği sürecin kendisi için onur verici olduğunu belirtti. İş insanı Ilıcalı, Başkan Ali Koç ve tüm camiaya teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Asbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayarak vedasında şu ifadeleri kullandı:
Değerli Fenerbahçe Camiası, Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.