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Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı
Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco'yla yollarını ayırdığını açıkladı. 2022 yılında göreve başlayan Branco, 2023’ten itibaren... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, 2023 yılında göreve gelen sportif direktör Mario Branco'yla yollarını ayırdığını duyurdu.Branco, 14 Haziran 2022’de futbol operasyonları direktörü olarak göreve başlamış, 1 Temmuz 2023’te ise sportif direktörlük görevine getirilmişti. Kulüp açıklamasında Branco’nun, transferden sezon içi organizasyonlara kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetim, hizmetlerinden dolayı Branco’ya teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
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mario branco, kulüp, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
mario branco, kulüp, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı

00:40 03.06.2025
© AA / Evrim AydınAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Evrim Aydın
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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco'yla yollarını ayırdığını açıkladı. 2022 yılında göreve başlayan Branco, 2023’ten itibaren sportif direktörlük görevini üstlenmişti. Kulüp, katkılarından dolayı Branco’ya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe, 2023 yılında göreve gelen sportif direktör Mario Branco'yla yollarını ayırdığını duyurdu.
Branco, 14 Haziran 2022’de futbol operasyonları direktörü olarak göreve başlamış, 1 Temmuz 2023’te ise sportif direktörlük görevine getirilmişti. Kulüp açıklamasında Branco’nun, transferden sezon içi organizasyonlara kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğu vurgulandı.
Sarı-lacivertli yönetim, hizmetlerinden dolayı Branco’ya teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho istifa sorusuna yanıt verdi
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