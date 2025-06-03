https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/fenerbahce-duyurdu-sportif-direktor-mario-branco-takimdan-ayrildi-1096742337.html

Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı

Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco'yla yollarını ayırdığını açıkladı. 2022 yılında göreve başlayan Branco, 2023’ten itibaren... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

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spor

mario branco

kulüp

fenerbahçe

fenerbahçe beko

fenerbahçe spor kulübü

ali koç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

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Fenerbahçe, 2023 yılında göreve gelen sportif direktör Mario Branco'yla yollarını ayırdığını duyurdu.Branco, 14 Haziran 2022’de futbol operasyonları direktörü olarak göreve başlamış, 1 Temmuz 2023’te ise sportif direktörlük görevine getirilmişti. Kulüp açıklamasında Branco’nun, transferden sezon içi organizasyonlara kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetim, hizmetlerinden dolayı Branco’ya teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

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mario branco, kulüp, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu