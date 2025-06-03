https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/fenerbahce-duyurdu-sportif-direktor-mario-branco-takimdan-ayrildi-1096742337.html
Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı
Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco'yla yollarını ayırdığını açıkladı. 2022 yılında göreve başlayan Branco, 2023’ten itibaren... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T00:40+0300
2025-06-03T00:40+0300
2025-06-03T00:40+0300
spor
mario branco
kulüp
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
ali koç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085975529_0:0:3320:1869_1920x0_80_0_0_b0cb38eeb67b5fadbcb407943b522e4a.jpg
Fenerbahçe, 2023 yılında göreve gelen sportif direktör Mario Branco'yla yollarını ayırdığını duyurdu.Branco, 14 Haziran 2022’de futbol operasyonları direktörü olarak göreve başlamış, 1 Temmuz 2023’te ise sportif direktörlük görevine getirilmişti. Kulüp açıklamasında Branco’nun, transferden sezon içi organizasyonlara kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetim, hizmetlerinden dolayı Branco’ya teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-istifa-sorusuna-yanit-verdi-1096537527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085975529_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_1f8e019566058e192ab308431f82e436.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mario branco, kulüp, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
mario branco, kulüp, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe duyurdu: Sportif Direktör Mario Branco takımdan ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco'yla yollarını ayırdığını açıkladı. 2022 yılında göreve başlayan Branco, 2023’ten itibaren sportif direktörlük görevini üstlenmişti. Kulüp, katkılarından dolayı Branco’ya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe, 2023 yılında göreve gelen sportif direktör Mario Branco'yla yollarını ayırdığını duyurdu.
Branco, 14 Haziran 2022’de futbol operasyonları direktörü olarak göreve başlamış, 1 Temmuz 2023’te ise sportif direktörlük görevine getirilmişti. Kulüp açıklamasında Branco’nun, transferden sezon içi organizasyonlara kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğu vurgulandı.
Sarı-lacivertli yönetim, hizmetlerinden dolayı Branco’ya teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.