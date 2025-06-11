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Emekli banka promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli banka promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Sputnik Türkiye
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
2025-06-11T09:41+0300
2025-06-11T09:41+0300
ekonomi̇
emekli
promosyon
emekli banka promosyonu
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Emekli maaş ödemelerini kendi bünyesinde yapmak isteyen bankalar arasında promosyon rekabeti giderek artıyor. Promosyon ödemesi sona eren emekliler ise yeni kampanyaları yakından takip ediyor. Emekli banka promosyonu ödemeleri, maaş tutarına göre değişkenlik gösteriyor. Emekli aylığı 20 bin lira olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi maaşını en düşük emekli maaşından alan emeklilere göre daha fazla promosyon ödemesi alıyor. Birçok banka promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon kampanyasında nakit ödemeler yoğun ilgi görüyor. Peki Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar?Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar?Vakıfbank emekli promosyonuMaaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.Ziraat Bankası emekli promosyonuZiraat Bankası emekli maaş promosyonu; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.Halk Bank emekli promosyonuBanka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.Yapı Kredi emekli promosyonu15 Nisan 2025 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.Denizbank emekli promosyonu12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
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emekli promosyonu, 27 bin tl emekli promosyonu, bankaların emekli kampanyaları, ssk emeklisi promosyon, bağkur promosyon, emekli sandığı promosyon, emekli ikramiyesi 2025, promosyon güncellemesi, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
emekli promosyonu, 27 bin tl emekli promosyonu, bankaların emekli kampanyaları, ssk emeklisi promosyon, bağkur promosyon, emekli sandığı promosyon, emekli ikramiyesi 2025, promosyon güncellemesi, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

09:41 11.06.2025
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Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler, promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar promosyon tutarlarında yenileme yaptı. İşte, Haziran 2025 Emekli banka promosyonu kampanyaları…
Emekli maaş ödemelerini kendi bünyesinde yapmak isteyen bankalar arasında promosyon rekabeti giderek artıyor. Promosyon ödemesi sona eren emekliler ise yeni kampanyaları yakından takip ediyor. Emekli banka promosyonu ödemeleri, maaş tutarına göre değişkenlik gösteriyor.
Emekli aylığı 20 bin lira olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi maaşını en düşük emekli maaşından alan emeklilere göre daha fazla promosyon ödemesi alıyor. Birçok banka promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon kampanyasında nakit ödemeler yoğun ilgi görüyor. Peki Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar?

Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar?

Vakıfbank emekli promosyonu

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Halk Bank emekli promosyonu

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu

15 Nisan 2025 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.

Denizbank emekli promosyonu

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
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