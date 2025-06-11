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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden kötü haber: ‘Dünya nükleer yok oluşun eşiğinde’
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden kötü haber: ‘Dünya nükleer yok oluşun eşiğinde’
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, dünyanın nükleer çatışmanın eşiğinde olduğunu ve insanlığın tamamen yok olabileceğini belirtti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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abd ulusal i̇stihbaratı
tulsi gabbard
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, YouTube kanalında, dünyanın nükleer çatışmanın eşiğine geldiği uyarısında bulundu.Gabbard, “Bugün nükleer imhanın eşiğine her zamankinden daha yakınız. Siyasi elitler ve savaş çığırtkanları, nükleer güçler arasındaki korku ve gerilimi pervasızca körüklüyorlar” ifadesini kullandı.Bu durumun, dünya seçkinlerinin, sıradan insanların aksine, kendileri ve aileleri için nükleer sığınaklara erişimleri olduğuna dair hayali bir inanç içinde olmaları nedeniyle mümkün olduğunu kaydeden Gabbard, “Bu yüzden biz, insanlar, sesimizi yükseltmeli ve bu çılgınlığa bir son verilmesini talep etmeliyiz” dedi.Daha önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Charlie Kirk online programına verdiği bir röportajda, Ukrayna’da önümüzdeki yıllarda çatışmanın devam etmesi halinde Kiev'in kazanamayacağını, ancak nükleer tırmanma senaryosunun mümkün olacağını söylemişti. Vance’a göre, çatışma durmazsa, sonuç olarak “nükleer bir savaşa dönüşebilir”.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/natonun-yeniden-planlari-rusyayla-catisma-icin-tasarlandi-1096930594.html
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abd, abd ulusal i̇stihbaratı, tulsi gabbard, nükleer savaş

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden kötü haber: ‘Dünya nükleer yok oluşun eşiğinde’

08:49 11.06.2025
© AA / Nathan PosnerABD Başkan'ı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevlendirdiği eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard (fotoğrafta), ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi önünde Washington D.C.'deki onay oturumuna katıldı.
ABD Başkan'ı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevlendirdiği eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard (fotoğrafta), ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi önünde Washington D.C.'deki onay oturumuna katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA / Nathan Posner
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, dünyanın nükleer çatışmanın eşiğinde olduğunu ve insanlığın tamamen yok olabileceğini belirtti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, YouTube kanalında, dünyanın nükleer çatışmanın eşiğine geldiği uyarısında bulundu.
Gabbard, “Bugün nükleer imhanın eşiğine her zamankinden daha yakınız. Siyasi elitler ve savaş çığırtkanları, nükleer güçler arasındaki korku ve gerilimi pervasızca körüklüyorlar” ifadesini kullandı.
Bu durumun, dünya seçkinlerinin, sıradan insanların aksine, kendileri ve aileleri için nükleer sığınaklara erişimleri olduğuna dair hayali bir inanç içinde olmaları nedeniyle mümkün olduğunu kaydeden Gabbard, “Bu yüzden biz, insanlar, sesimizi yükseltmeli ve bu çılgınlığa bir son verilmesini talep etmeliyiz” dedi.
Daha önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Charlie Kirk online programına verdiği bir röportajda, Ukrayna’da önümüzdeki yıllarda çatışmanın devam etmesi halinde Kiev'in kazanamayacağını, ancak nükleer tırmanma senaryosunun mümkün olacağını söylemişti. Vance’a göre, çatışma durmazsa, sonuç olarak “nükleer bir savaşa dönüşebilir”.
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