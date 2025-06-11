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Ehliyet almak için sağlık şartları yenilendi: IQ 79 altında olanlara sürücü belgesi verilmeyecek
Ehliyet almak için sağlık şartları yenilendi: IQ 79 altında olanlara sürücü belgesi verilmeyecek
Sputnik Türkiye
Ehliyet almak için yeni sağlık şartları belirlendi. IQ seviyesi 79'un altında olanlar sürücü belgesi alamayacak. Epilepsi ve tümör hastaları için yeni düzenlemeler getirildi.
2025-06-11T12:07+0300
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Türkiye'de sürücü belgesi almak isteyen adaylar için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle birlikte yeni sağlık kriterleri belirlendi.En dikkat çeken değişiklik, IQ seviyesi konusunda getirilen sınırlama oldu. Yeni düzenlemeye göre, zeka seviyesi 79 ve altında ölçülen bireyler sürücü belgesi alamayacak. Bu karar, trafik güvenliğini artırmak amacıyla alındı.Zihinsel sağlık durumları ve ehliyet şartlarıYönetmelik değişikliği kapsamında, zihinsel sağlık durumları da sürücü belgesi verilmesinde belirleyici faktör haline geldi. Zeka geriliği, bunama, dikkat ve bilinç bozuklukları ile duygusal dengesizliğe neden olan kalıcı hastalıklar ehliyet alma engeli olarak belirlendi.Ayrıca, kullanılan ilaçların da sürücü performansını etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, duygusal dengesizliğe neden olan ilaç kullananlar da kapsam içerisine alındı.Epilepsi hastalarına müjdeli haberEpilepsi hastaları için ise olumlu bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemeye göre, son beş yıl içinde epileptik nöbet geçirmemiş hastalar artık sürücü belgesi alabilecek. Bu değişiklik, uzun süredir nöbet geçirmeyen epilepsi hastalarının araç kullanma haklarını geri kazanması anlamına geliyor.Bu düzenleme, epilepsi hastalarının sosyal hayata katılımını destekleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bu süreçte düzenli doktor kontrolü ve medical rapor gerekliliği devam edecek.Tümör hastalarına yeni kısıtlamalarKanser ve tümör hastaları için ise bazı kısıtlamalar getirildi. Daha önce metastaz yapmayan kötü huylu tümör hastalarına B ve F sınıfı ehliyet veriliyordu.Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, sinir sistemine metastaz yapmış tümör hastalarına sürücü belgesi verilmeyecek. Bu karar, sinir sistemindeki metastazın sürücü performansını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle alındı.Sağlık muayenesi sürecindeki değişikliklerYeni yönetmelik, sürücü adaylarının sağlık muayenesi sürecinde de değişiklikleri beraberinde getiriyor. Artık daha detaylı zihinsel değerlendirme testleri uygulanacak ve IQ testi zorunlu hale gelecek.Sağlık raporu alacak kişiler, yetkili sağlık kuruluşlarından gerekli muayeneleri yaptırarak ehliyet başvurusu yapabilecek. Özellikle zihinsel sağlık değerlendirmesi için psikiyatrist muayenesi gerekebilir.Trafik güvenliği ve toplumsal etkiBu düzenlemelerin temel amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek olarak açıklanıyor. Zihinsel kapasitesi yetersiz olan sürücülerin sebep olabileceği kazaları minimum seviyeye indirgemek hedefleniyor.Uzmanlar, bu düzenlemelerin hem sürücü güvenliği hem de trafikteki diğer katılımcıların güvenliği açısından önemli olduğunu belirtiyor.
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ehliyet almak için sağlık şartları, iq 79 altı ehliyet alamaz, sürücü belgesi yeni kurallar, epilepsi hastası ehliyet, tümör hastası sürücü belgesi, zihinsel sağlık ehliyet, sürücü adayları sağlık muayenesi, ehliyet sağlık raporu, yeni ehliyet düzenlemesi 2025
ehliyet almak için sağlık şartları, iq 79 altı ehliyet alamaz, sürücü belgesi yeni kurallar, epilepsi hastası ehliyet, tümör hastası sürücü belgesi, zihinsel sağlık ehliyet, sürücü adayları sağlık muayenesi, ehliyet sağlık raporu, yeni ehliyet düzenlemesi 2025

Ehliyet almak için sağlık şartları yenilendi: IQ 79 altında olanlara sürücü belgesi verilmeyecek

12:07 11.06.2025
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Ehliyet- Direksiyon kursu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA
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Sürücü belgesi almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. IQ seviyesi 79'un altında olan kişiler artık ehliyet alamayacak. Epilepsi ve tümör hastaları için de yeni kurallar getirildi.
Türkiye'de sürücü belgesi almak isteyen adaylar için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle birlikte yeni sağlık kriterleri belirlendi.
En dikkat çeken değişiklik, IQ seviyesi konusunda getirilen sınırlama oldu. Yeni düzenlemeye göre, zeka seviyesi 79 ve altında ölçülen bireyler sürücü belgesi alamayacak. Bu karar, trafik güvenliğini artırmak amacıyla alındı.

Zihinsel sağlık durumları ve ehliyet şartları

Yönetmelik değişikliği kapsamında, zihinsel sağlık durumları da sürücü belgesi verilmesinde belirleyici faktör haline geldi. Zeka geriliği, bunama, dikkat ve bilinç bozuklukları ile duygusal dengesizliğe neden olan kalıcı hastalıklar ehliyet alma engeli olarak belirlendi.
Ayrıca, kullanılan ilaçların da sürücü performansını etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, duygusal dengesizliğe neden olan ilaç kullananlar da kapsam içerisine alındı.

Epilepsi hastalarına müjdeli haber

Epilepsi hastaları için ise olumlu bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemeye göre, son beş yıl içinde epileptik nöbet geçirmemiş hastalar artık sürücü belgesi alabilecek. Bu değişiklik, uzun süredir nöbet geçirmeyen epilepsi hastalarının araç kullanma haklarını geri kazanması anlamına geliyor.
Bu düzenleme, epilepsi hastalarının sosyal hayata katılımını destekleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bu süreçte düzenli doktor kontrolü ve medical rapor gerekliliği devam edecek.

Tümör hastalarına yeni kısıtlamalar

Kanser ve tümör hastaları için ise bazı kısıtlamalar getirildi. Daha önce metastaz yapmayan kötü huylu tümör hastalarına B ve F sınıfı ehliyet veriliyordu.
Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, sinir sistemine metastaz yapmış tümör hastalarına sürücü belgesi verilmeyecek. Bu karar, sinir sistemindeki metastazın sürücü performansını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle alındı.

Sağlık muayenesi sürecindeki değişiklikler

Yeni yönetmelik, sürücü adaylarının sağlık muayenesi sürecinde de değişiklikleri beraberinde getiriyor. Artık daha detaylı zihinsel değerlendirme testleri uygulanacak ve IQ testi zorunlu hale gelecek.
Sağlık raporu alacak kişiler, yetkili sağlık kuruluşlarından gerekli muayeneleri yaptırarak ehliyet başvurusu yapabilecek. Özellikle zihinsel sağlık değerlendirmesi için psikiyatrist muayenesi gerekebilir.

Trafik güvenliği ve toplumsal etki

Bu düzenlemelerin temel amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek olarak açıklanıyor. Zihinsel kapasitesi yetersiz olan sürücülerin sebep olabileceği kazaları minimum seviyeye indirgemek hedefleniyor.
Uzmanlar, bu düzenlemelerin hem sürücü güvenliği hem de trafikteki diğer katılımcıların güvenliği açısından önemli olduğunu belirtiyor.
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