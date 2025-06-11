Bilim insanları 'Atlantis belgelerini bulduk' dedi, Mısırbilimciler çıldırdı: Piramitler altında gizli şehir mi bulundu?

Türkiye
SON DAKİKA | Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti: Eray Karadeniz Başkanvekili oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
00:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kısa sürede büyük ve kalıcı bir iz bıraktı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Gökan Zeybek: ‘Ferdi Zeyrek geleceğin inşasında bize yol gösterecek’
09:06
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Terkoğlu: 'Nihat Genç, hayatın içinden gelen, hikâyesiyle toplumun damarına dokunan bir yazar'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Kazalar ve ölüm oranları değişmedi’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Siyaset ısınıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD'de sınır dışı protestoları: Neler yaşandı?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
18:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Ahali Mübadele Antlaşması ve artakalan hikâyeler
18:21
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:12
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım' onun romanıydı
19:28
4 dk
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
19:44
4 dk
TARİHTE BUGÜN
İstanbul'a hayranlığı ile tanınan dünyaca ünlü yazar
20:04
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mehmet Akif Üstündağ: 'Her evde voleybol var, voleybol ülkesiyiz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 gözaltı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu raporu: Mayıs'ta 30 kadın öldürüldü
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Toprağını bileni, meyvesinden tanırsın’
14:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Türk halkının temkinli yaşama anlayışı’
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bilim-insanlari-atlantis-belgelerini-bulduk-dedi-misirbilimciler-cildirdi-piramitler-altinda-gizli-1096937995.html
Bilim insanları 'Atlantis belgelerini bulduk' dedi, Mısırbilimciler çıldırdı: Piramitler altında gizli şehir mi bulundu?
Bilim insanları 'Atlantis belgelerini bulduk' dedi, Mısırbilimciler çıldırdı: Piramitler altında gizli şehir mi bulundu?
Sputnik Türkiye
İtalyan araştırmacılar, Giza Piramit Kompleksi'nde ikinci bir yeraltı yapısı keşfettiklerini iddia ediyor. Ancak Mısırbilimciler bu iddiaları şiddetle... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T11:15+0300
2025-06-11T11:15+0300
zahi hawass
atlantis
mısır
yaşam
mısır
piramit
piramit
büyük piramit
büyük piramit
mısır piramitleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094073038_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_9c5901431ba0c3004146920a4cb6a97e.png
İtalyan bilim insanları Corrado Malanga, Filippo Biondi ve Armando Mei, Mısır piramitleri altında yeni bir yeraltı yapısı keşfettiklerini iddia ediyor. Araştırmacılar, daha önce Khafre Piramidi altında 600 metre derinlikte "geniş yeraltı şehri" bulduklarını savunmuşlardı.Şimdi aynı ekip, Giza Piramit Kompleksi'nin bir parçası olan Menkaure Piramidi altında benzer yapılar tespit ettiklerini açıkladı. Radar darbeleri kullanarak yaptıkları çalışmada, yüzde 90 olasılıkla ikinci bir yeraltı kompleksinin varlığını iddia ediyorlar.Bilimsel toplumdan sert eleştiriAncak bu iddialar bilim dünyasında ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Önde gelen Mısırbilimci Dr. Zahi Hawass, bu keşif iddialarını "saçmalık" ve "sahte haber" olarak nitelendirdi.Dr. Hawass, "Tüm bu bilgiler tamamen yanlış ve hiçbir bilimsel dayanağı yok" açıklamasını yaptı. Uzman, İtalyan ekibin iddialarının bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını vurguladı.Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers, İtalyan ekibin kullandığı ekipmanların iddia edilen derinliğe ulaşamayacağını belirtti. Conyers, piramitlerin altında yapılar olabileceğini ancak bu iddiaların "büyük abartı" olduğunu söyledi.Peer Review sorunu ve bilimsel geçerlilikAraştırmacıların iddiaları henüz hakemli bir bilim dergisinde yayımlanmadı. Bu durum, bilimsel toplumun şüphelerini artırıyor.Teorik fizikçi Sabine Hossenfelder, araştırmacıların "tomografi görüntülerinde rastgele yapılar belirlediklerini ve diğerlerini görmezden geldiklerini" söyledi. Hossenfelder, bu iddiaları "saçmalık ölçeğinde 10 üzerinden 9" olarak değerlendirdi.Atlantis ve kayıtlar salonu i̇ddialarıİtalyan ekip, keşfettikleri yeraltı yapılarının "efsanevi Kayıtlar Salonu"nu içerebileceğini iddia ediyor. Bu salonun Antik Mısır toplumu ve "kayıp Atlantis kıtası" hakkında belgeler barındırabileceğini savunuyorlar.Ancak bu iddialar da bilim insanları tarafından spekülatif bulunuyor. Uzmanlar, somut kanıtlar olmadan bu tür iddiaların bilimsel değeri olmadığını belirtiyor.Giza Piramit Kompleksi'nin önemiGiza Piramit Kompleksi, Büyük Giza Piramidi'ni de içeren Antik Mısır'ın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Kompleksteki yapılar, binlerce yıldır arkeologların ve tarihçilerin ilgisini çekiyor.Ancak bilim insanları, bu tarihi alanlarla ilgili iddiaların sıkı bilimsel denetimden geçmesi gerektiğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kitaplar-degisecek-tek-kelimelik-hata-300-yillik-fizik-bilgisini-karistirdi-newton-yasasi-yanlis-1096936754.html
atlantis
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094073038_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_d41dc3d671802e9518473daabe3b9848.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zahi hawass, atlantis, mısır, mısır, piramit, piramit, büyük piramit, büyük piramit, mısır piramitleri, mısır piramitleri
zahi hawass, atlantis, mısır, mısır, piramit, piramit, büyük piramit, büyük piramit, mısır piramitleri, mısır piramitleri

Bilim insanları 'Atlantis belgelerini bulduk' dedi, Mısırbilimciler çıldırdı: Piramitler altında gizli şehir mi bulundu?

11:15 11.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıkı
Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıkı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İtalyan araştırmacılar, Giza Piramit Kompleksi'nde ikinci bir yeraltı yapısı keşfettiklerini iddia ediyor. Ancak Mısırbilimciler bu iddiaları şiddetle eleştiriyor ve bilimsel dayanağı olmadığını savunuyor.
İtalyan bilim insanları Corrado Malanga, Filippo Biondi ve Armando Mei, Mısır piramitleri altında yeni bir yeraltı yapısı keşfettiklerini iddia ediyor. Araştırmacılar, daha önce Khafre Piramidi altında 600 metre derinlikte "geniş yeraltı şehri" bulduklarını savunmuşlardı.
Şimdi aynı ekip, Giza Piramit Kompleksi'nin bir parçası olan Menkaure Piramidi altında benzer yapılar tespit ettiklerini açıkladı. Radar darbeleri kullanarak yaptıkları çalışmada, yüzde 90 olasılıkla ikinci bir yeraltı kompleksinin varlığını iddia ediyorlar.

Bilimsel toplumdan sert eleştiri

Ancak bu iddialar bilim dünyasında ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Önde gelen Mısırbilimci Dr. Zahi Hawass, bu keşif iddialarını "saçmalık" ve "sahte haber" olarak nitelendirdi.
Dr. Hawass, "Tüm bu bilgiler tamamen yanlış ve hiçbir bilimsel dayanağı yok" açıklamasını yaptı. Uzman, İtalyan ekibin iddialarının bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını vurguladı.
Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers, İtalyan ekibin kullandığı ekipmanların iddia edilen derinliğe ulaşamayacağını belirtti. Conyers, piramitlerin altında yapılar olabileceğini ancak bu iddiaların "büyük abartı" olduğunu söyledi.

Peer Review sorunu ve bilimsel geçerlilik

Araştırmacıların iddiaları henüz hakemli bir bilim dergisinde yayımlanmadı. Bu durum, bilimsel toplumun şüphelerini artırıyor.
Teorik fizikçi Sabine Hossenfelder, araştırmacıların "tomografi görüntülerinde rastgele yapılar belirlediklerini ve diğerlerini görmezden geldiklerini" söyledi. Hossenfelder, bu iddiaları "saçmalık ölçeğinde 10 üzerinden 9" olarak değerlendirdi.

Atlantis ve kayıtlar salonu i̇ddiaları

İtalyan ekip, keşfettikleri yeraltı yapılarının "efsanevi Kayıtlar Salonu"nu içerebileceğini iddia ediyor. Bu salonun Antik Mısır toplumu ve "kayıp Atlantis kıtası" hakkında belgeler barındırabileceğini savunuyorlar.
Ancak bu iddialar da bilim insanları tarafından spekülatif bulunuyor. Uzmanlar, somut kanıtlar olmadan bu tür iddiaların bilimsel değeri olmadığını belirtiyor.

Giza Piramit Kompleksi'nin önemi

Giza Piramit Kompleksi, Büyük Giza Piramidi'ni de içeren Antik Mısır'ın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Kompleksteki yapılar, binlerce yıldır arkeologların ve tarihçilerin ilgisini çekiyor.
Ancak bilim insanları, bu tarihi alanlarla ilgili iddiaların sıkı bilimsel denetimden geçmesi gerektiğini vurguluyor.
İngiliz fizikçi Issac Newton - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
YAŞAM
Kitaplar değişecek, tek kelimelik Hata 300 yıllık fizik bilgisini karıştırdı: Newton yer çekimi yasası yanlış çevrilmiş
11:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала