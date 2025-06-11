https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bilim-insanlari-atlantis-belgelerini-bulduk-dedi-misirbilimciler-cildirdi-piramitler-altinda-gizli-1096937995.html

Bilim insanları 'Atlantis belgelerini bulduk' dedi, Mısırbilimciler çıldırdı: Piramitler altında gizli şehir mi bulundu?

Bilim insanları 'Atlantis belgelerini bulduk' dedi, Mısırbilimciler çıldırdı: Piramitler altında gizli şehir mi bulundu?

Sputnik Türkiye

İtalyan araştırmacılar, Giza Piramit Kompleksi'nde ikinci bir yeraltı yapısı keşfettiklerini iddia ediyor. Ancak Mısırbilimciler bu iddiaları şiddetle... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T11:15+0300

2025-06-11T11:15+0300

2025-06-11T11:15+0300

zahi hawass

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mısır

yaşam

mısır

piramit

piramit

büyük piramit

büyük piramit

mısır piramitleri

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İtalyan bilim insanları Corrado Malanga, Filippo Biondi ve Armando Mei, Mısır piramitleri altında yeni bir yeraltı yapısı keşfettiklerini iddia ediyor. Araştırmacılar, daha önce Khafre Piramidi altında 600 metre derinlikte "geniş yeraltı şehri" bulduklarını savunmuşlardı.Şimdi aynı ekip, Giza Piramit Kompleksi'nin bir parçası olan Menkaure Piramidi altında benzer yapılar tespit ettiklerini açıkladı. Radar darbeleri kullanarak yaptıkları çalışmada, yüzde 90 olasılıkla ikinci bir yeraltı kompleksinin varlığını iddia ediyorlar.Bilimsel toplumdan sert eleştiriAncak bu iddialar bilim dünyasında ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Önde gelen Mısırbilimci Dr. Zahi Hawass, bu keşif iddialarını "saçmalık" ve "sahte haber" olarak nitelendirdi.Dr. Hawass, "Tüm bu bilgiler tamamen yanlış ve hiçbir bilimsel dayanağı yok" açıklamasını yaptı. Uzman, İtalyan ekibin iddialarının bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını vurguladı.Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers, İtalyan ekibin kullandığı ekipmanların iddia edilen derinliğe ulaşamayacağını belirtti. Conyers, piramitlerin altında yapılar olabileceğini ancak bu iddiaların "büyük abartı" olduğunu söyledi.Peer Review sorunu ve bilimsel geçerlilikAraştırmacıların iddiaları henüz hakemli bir bilim dergisinde yayımlanmadı. Bu durum, bilimsel toplumun şüphelerini artırıyor.Teorik fizikçi Sabine Hossenfelder, araştırmacıların "tomografi görüntülerinde rastgele yapılar belirlediklerini ve diğerlerini görmezden geldiklerini" söyledi. Hossenfelder, bu iddiaları "saçmalık ölçeğinde 10 üzerinden 9" olarak değerlendirdi.Atlantis ve kayıtlar salonu i̇ddialarıİtalyan ekip, keşfettikleri yeraltı yapılarının "efsanevi Kayıtlar Salonu"nu içerebileceğini iddia ediyor. Bu salonun Antik Mısır toplumu ve "kayıp Atlantis kıtası" hakkında belgeler barındırabileceğini savunuyorlar.Ancak bu iddialar da bilim insanları tarafından spekülatif bulunuyor. Uzmanlar, somut kanıtlar olmadan bu tür iddiaların bilimsel değeri olmadığını belirtiyor.Giza Piramit Kompleksi'nin önemiGiza Piramit Kompleksi, Büyük Giza Piramidi'ni de içeren Antik Mısır'ın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Kompleksteki yapılar, binlerce yıldır arkeologların ve tarihçilerin ilgisini çekiyor.Ancak bilim insanları, bu tarihi alanlarla ilgili iddiaların sıkı bilimsel denetimden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/kitaplar-degisecek-tek-kelimelik-hata-300-yillik-fizik-bilgisini-karistirdi-newton-yasasi-yanlis-1096936754.html

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