https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/dunya-bankasi-turkiyenin-buyume-tahminini-yukseltti--bakan-simsek-politikalarimiza-kararlilikla-1096939924.html

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti | Bakan Şimşek: 'Politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz'

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti | Bakan Şimşek: 'Politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T11:54+0300

2025-06-11T11:54+0300

2025-06-11T11:54+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

büyüme rakamları

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Dünya Bankası Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0.5 puan artırdı.Mehmet Şimşek'ten büyüme tahmini yorumuHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.'Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz'Şimşek, sosyal medya hesabından, Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu değerlendirdi.Ekonomi programına duyulan güvenle beklentilerin iyileştiğine işaret eden Şimşek, "2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, büyüme rakamları