https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/didimde-tur-otobusunun-onunu-kesip-taslayan-5-supheli-tutuklandi-1096956135.html
Didim'de tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 5 şüpheli tutuklandı
Didim'de tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde gündem olan tur otobüsüne taşlı saldırıda dün gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T19:49+0300
2025-06-11T19:49+0300
2025-06-11T19:50+0300
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Didim'de trafikte çıkan kavgada tur otobüsünün önünü keserek taşla saldıran ve şoförü yaralayan 5 şüpheli tutuklandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 23 yaşındaki İ.H.K, 30 yaşındaki M.K., 31 yaşındaki M.K., 27 yaşındaki M.T., 27 yaşındaki M.K. adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı. Polonyalı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E., trafikte otomobildeki kişilerle tartışmıştı.Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, aracı taşlamıştı. Olayda hafif yaralanan şoför ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.Aydın Valiliği araç ve sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 trafik cezası uygulandığı, 61 bin 741 lira idari para cezası kesildiğini açıklamıştı. Saldırı olayında kullanılan 3 araç 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/antalyada-yorgun-mermi-can-aldi-yorgun-mermi-nedir-1096952409.html
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türkiye, didim, aydın valiliği, tur otobüsü
türkiye, didim, aydın valiliği, tur otobüsü
Didim'de tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 5 şüpheli tutuklandı
19:49 11.06.2025 (güncellendi: 19:50 11.06.2025)
Aydın'ın Didim ilçesinde gündem olan tur otobüsüne taşlı saldırıda dün gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Didim'de trafikte çıkan kavgada tur otobüsünün önünü keserek taşla saldıran ve şoförü yaralayan 5 şüpheli tutuklandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 23 yaşındaki İ.H.K, 30 yaşındaki M.K., 31 yaşındaki M.K., 27 yaşındaki M.T., 27 yaşındaki M.K. adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.
Polonyalı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E., trafikte otomobildeki kişilerle tartışmıştı.
Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, aracı taşlamıştı. Olayda hafif yaralanan şoför ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmış, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aydın Valiliği araç ve sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 trafik cezası uygulandığı, 61 bin 741 lira idari para cezası kesildiğini açıklamıştı.
Saldırı olayında kullanılan 3 araç 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekilmişti.