https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/deprem-uzmani-prof-dr-osman-bektas-o-soruyu-yanitladi-istanbul-tehlikede-mi-1096944011.html
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş o soruyu yanıtladı: 'İstanbul tehlikede mi?'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş o soruyu yanıtladı: 'İstanbul tehlikede mi?'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı değerlendirmede Avcılar segmentindeki duruma dikkat çekti. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T13:20+0300
2025-06-11T13:20+0300
2025-06-11T13:20+0300
türki̇ye
osman bektaş
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olası istanbul depremi
i̇stanbul depremi
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratmıştı. Depremin ardından bölgedeki durum masaya yatırılırken sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Avcılar Segmenti'ne dikkat çekti. Bektaş, 'İstanbul tehlikede mi?' diyerek başladığı açıklamalarında, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" dedi. Avcılar segmenti neden kırılmadı?Prof. Dr. Bektaş yaptığı değerlendirmede Avcılar segmentine vurgu yaparken yaşanan durumları da aktardı. Paylaşımına "İstanbul tehlikede mi?" sorusuyla açıklamasına başlayan Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:"M6,2 depremin İstanbul'a doğru yaptığı stres transferinden sonra gözler kırılmayan Avcılar segmentinde. Avcılar segmenti neden kırılmadı? Gerilmeler azdı. (creep, sürünen fay yeterli enerji biriktirmez) Fay kilitliydi. ( Becker,di.2023 ) Gerilmeler yetersizdi. Creep durumunda İstanbul'un tehlikesi azdır.Kilitli durumunda İstanbul'un tehlikesi yüksektir. Ana fayın Avcılar tali kolunun 1 km'den daha sığ kilitlenmesi ve 5mm/yıl ile sürüklenmesine (Diao di,2016) ek olarak; ana fay üzerinde, Tekirdağ'dan Avcılara doğru depremselliğin yanısıra creep-tam akma derinliğinin sığlaşması (Uchida,di.2019) creep olasılığını daha güçlü kılar"'İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir'Bektaş, açıklamalarının devamında ise "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/prof-dr-osman-bektas-olasi-istanbul-depreminin-gecikme-sebebini-acikladi-sure-verdi-1093009078.html
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osman bektaş, i̇stanbul, avcılar, deprem, olası istanbul depremi, i̇stanbul depremi
osman bektaş, i̇stanbul, avcılar, deprem, olası istanbul depremi, i̇stanbul depremi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş o soruyu yanıtladı: 'İstanbul tehlikede mi?'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı değerlendirmede Avcılar segmentindeki duruma dikkat çekti.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratmıştı. Depremin ardından bölgedeki durum masaya yatırılırken sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Avcılar Segmenti'ne dikkat çekti. Bektaş, 'İstanbul tehlikede mi?' diyerek başladığı açıklamalarında, "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" dedi.
Avcılar segmenti neden kırılmadı?
Prof. Dr. Bektaş yaptığı değerlendirmede Avcılar segmentine vurgu yaparken yaşanan durumları da aktardı. Paylaşımına "İstanbul tehlikede mi?" sorusuyla açıklamasına başlayan Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
"M6,2 depremin İstanbul'a doğru yaptığı stres transferinden sonra gözler kırılmayan Avcılar segmentinde. Avcılar segmenti neden kırılmadı? Gerilmeler azdı. (creep, sürünen fay yeterli enerji biriktirmez) Fay kilitliydi. ( Becker,di.2023 ) Gerilmeler yetersizdi. Creep durumunda İstanbul'un tehlikesi azdır.
Kilitli durumunda İstanbul'un tehlikesi yüksektir. Ana fayın Avcılar tali kolunun 1 km'den daha sığ kilitlenmesi ve 5mm/yıl ile sürüklenmesine (Diao di,2016) ek olarak; ana fay üzerinde, Tekirdağ'dan Avcılara doğru depremselliğin yanısıra creep-tam akma derinliğinin sığlaşması (Uchida,di.2019) creep olasılığını daha güçlü kılar"
'İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir'
Bektaş, açıklamalarının devamında ise "Sonuç: 6,2 depremi bir bakıma Avcılar segmentinin durumunu test etmiştir. Mevcut verilere göre Avcılar segmenti İstanbul için beklenenden çok daha az tehlikelidir" ifadelerini kullandı.