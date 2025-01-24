https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/prof-dr-osman-bektas-olasi-istanbul-depreminin-gecikme-sebebini-acikladi-sure-verdi-1093009078.html
Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depreminin gecikme sebebini açıkladı, süre verdi
Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depreminin gecikme sebebini açıkladı, süre verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki olası beklenen depremle ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi'nin 75 yıllık sakin döneme geçtiğini söyledi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T11:26+0300
2025-01-24T11:26+0300
2025-01-24T11:28+0300
türkiye
osman bektaş
istanbul
san francisco
marmara bölgesi
deprem
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Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir çok depremle sarsıldı. Ama akıllardaki en büyük soru İstanbul'da ne zaman deprem olacağı. Depremlerin Marmara Bölgesi'ni etkileyecek bir depremi tetikleyip tetiklemediği sorusu uzmanlara en çok yöneltilen soru olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi'nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini söyledi. San Francisco ile karşılaştırdıKaradeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'daki büyük depremin gecikmesinin nedenini, San Francisco'daki benzer bir durumla ilişkilendirerek açıkladı. 1999 İzmit depreminden sonra İstanbul'da 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair öngörülerin gerçeğe dönüşmemesini ele alan Bektaş, Marmara Bölgesi’nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini belirtti. Bu sürecin, San Francisco'da 1906 yılında yaşanan büyük depremin ardından görülen bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/unlu-sarkici-mahsun-kirmizigul-depremle-ilgili-o-uyariyi-anlatti-canini-kurtar-istanbulda-yasama-1092980058.html
türkiye
istanbul
san francisco
marmara bölgesi
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prof. dr. osman bektaş, istanbul depremi ne zaman, olası istanbul depremi
prof. dr. osman bektaş, istanbul depremi ne zaman, olası istanbul depremi
Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depreminin gecikme sebebini açıkladı, süre verdi
11:26 24.01.2025 (güncellendi: 11:28 24.01.2025)
İstanbul'daki olası beklenen depremle ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi'nin 75 yıllık sakin döneme geçtiğini söyledi.
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir çok depremle sarsıldı. Ama akıllardaki en büyük soru İstanbul'da ne zaman deprem olacağı. Depremlerin Marmara Bölgesi'ni etkileyecek bir depremi tetikleyip tetiklemediği sorusu uzmanlara en çok yöneltilen soru olurken, Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi'nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini söyledi.
San Francisco ile karşılaştırdı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'daki büyük depremin gecikmesinin nedenini, San Francisco'daki benzer bir durumla ilişkilendirerek açıkladı. 1999 İzmit depreminden sonra İstanbul'da 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair öngörülerin gerçeğe dönüşmemesini ele alan Bektaş, Marmara Bölgesi’nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini belirtti. Bu sürecin, San Francisco'da 1906 yılında yaşanan büyük depremin ardından görülen bir durum olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“1999 İzmit depreminden sonra '30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olacağı' öngörüsü gerçekleşmedi. Marmara, 500 yıllık tarihsel sürecinde ve 1906 San Francisco M7.8 depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir.
1999 İzmit- Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF'ın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde M 5,9 dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır.