Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depreminin gecikme sebebini açıkladı, süre verdi

“1999 İzmit depreminden sonra '30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olacağı' öngörüsü gerçekleşmedi. Marmara, 500 yıllık tarihsel sürecinde ve 1906 San Francisco M7.8 depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir.

1999 İzmit- Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF'ın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde M 5,9 dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır.