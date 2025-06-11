https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-turkiye-yuzyilinda-sivil-ve-ozgurlukcu-bir-anayasa-yakisir-1096926990.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nda sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci, yeni anayasa, ekonomi, yerel yönetimler ve CHP içindeki gelişmelere dair... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T03:20+0300

2025-06-11T03:20+0300

2025-06-11T03:20+0300

dünya

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TV100 canlı yayınında terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci, yeni anayasa, ekonomi, yerel yönetimler ve CHP içindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, olay ile ilgili başlatılan soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtti.Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararıYılmaz, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı için "Ülkemizi terör belasından kurtarmak için büyük bir fırsat oluşmuş durumda. Çok önemli bir döneme girmiş durumdayız. Ancak bu dönem hala devam eden bir süreç. Öncelikle bu kendini feshetme ve silahları bırakma kararının sahada gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor. Bunu da ilgili kurumlarımız hassasiyetle takip edecekler, izleyecekler. Tam bir takvim vermek kolay değil bu işlerde. En kısa sürede olması lazım. Bu süreçlere tabiri caizse çomak sokan çok olur. Yani 'Türkiye'nin başı beladan kurtulmasın', 'terör devam etsin' diye provokasyonlar yapanlar olabilir. Dolayısıyla bu konularda en önemli unsur, olabildiğince kısa sürelerde bu süreçlerin tamamlanması." dedi.'Türkiye Yüzyılı'nda sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır'Yeni anayasa sürecine ilişkin, "Mevcut anayasamız, bir darbe anayasası. 15 Temmuz'a kadar maalesef vesayetçi bir demokraside yaşadı Türkiye. Dolayısıyla bu darbe anayasası utancından ülkemizin kurtarılması lazım. Bu sadece bir partinin meselesi değil, bütün partilerin meselesi. Türkiye Yüzyılı'nda sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız 11 kişilik bir komisyon kurdu. Kendi perspektifimizi burada ortaya koyacağız. Diğer partilerin de yapacağı hazırlıklarla, ortaya koyacakları fikirlerle bir ortak akılla ve vicdanla oluşacak bir süreçten bahsediyoruz. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunu çeşitli bahanelerle farklı yerlere çekmeye çalışanlar Türkiye'ye haksızlık yapıyor. Dolayısıyla dar siyasi tartışmalara bu çalışmalar feda edilmemeli." ifadelerini kullandı.'Arz artırılarak kiraların düşmesine katkı sağlanacak'Ekonomide ise "Ekonomi programının yansımaları ve enflasyon hedeflerine" ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla yüzde 35,4'e düştü. Bu uyguladığımız Orta Vadeli Program'ın başarılı sonuçlar verdiğini açık bir şekilde gösteriyor. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla artık 20'li rakamları konuşacak Türkiye enflasyonda." diyerek Orta Vadeli Program'ın sonuç verdiğini belirtti.Yılmaz, arzı artırarak kiraların da düşmesine katkı sağlanacağının altını çizdi.Ekonomi programının ana çerçevesini, istikametini bozmadığı sürece selektif olarak birtakım hassas sektörlere, kesimlere dönük politikalar izlediklerini vurgulayan Yılmaz, "Reel sektör bu ülkenin üretim gücü, çok kıymetli ve onların taleplerini, beklentilerini programımızın ana çerçevesini bozmamak kaydıyla selektif tedbirlerle çözüyoruz. Bundan sonra da yeri geldikçe yine bu tür desteklerimiz, programlarımız devam edecektir." diye konuştu.'İsrail işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi'İsrail’in Gazze’ye giden yardım gemisine saldırısına dair "İsrail işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Tamamen hukuk dışı bir müdahale. Netanyahu yönetimi uzun süredir soykırım politikası izliyor zaten. Bir an önce İsrail'in bu insanlık dışı politikalardan vazgeçmesi, öncelikle ateşkesin sağlanması, Gazze başta olmak üzere Filistin halkına yardımların, desteklerin kesintisiz bir şekilde ulaşması ve kalıcı bir istikrar için de BM kararları çerçevesinde iki devletli bir çözümün yoluna girilmesi gerekiyor." dedi.Nüfus Politikaları KuruluNüfus Politikaları Kurulu’nun çalışmaları hakkında, "Şimdi yeni bir çalışma içindeyiz. 6 tane çalışma grubu oluşturduk bu Nüfus Politikaları Kurulu altında. Mevzuat, ekonomik destekler, eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve iletişim-kültürel boyutu olmak üzere. Bütün bu alanlarla ilgili her birinde bir koordinatör kurulumuz. Diğer ilgili kurumlarla bir hazırlık yapıyor. Bu ayın sonu veya gelecek ayın başında diyelim toplanıp bütün bu çalışma gruplarının getirdiği teklifleri değerlendireceğiz ve hükümetimizin gündemine, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz." diye konuştu.'Hukuk dediğimiz böyle bir süreç'Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili şunları kaydetti:CHP içindeki tartışmalara dair soruyu ise şöyle cevapladı:'Türkiye'nin lehine olacak stratejiler geliştiriyoruz'Yılmaz, dünyada içe kapanmanın arttığı, ticaret rekabetinin yoğunlaştığı, korumacı eğilimlerin yükseldiği bir dönemin yaşandığını, bu dönemin kendine özgü belirsizlikler getirdiğini belirterek, bu süreci yakından takip ettiklerini, bu süreçte fırsatların da tehditlerin de bulunduğunu kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik açıklamalarının ardından dünya büyümesine ilişkin beklentilerin aşağıya yönlü revize edildiğini anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

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cevdet yılmaz, ekrem i̇mamoğlu, donald trump, i̇srail, gazze, chp, pkk, ak parti