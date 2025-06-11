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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/cifte-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-tekrar-degisiyor-tarih-belli-oldu-1096951702.html
Çifte zam geliyor: Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu
Çifte zam geliyor: Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin fiyatlarına çifte zam geliyor. 13-14 Haziran tarihleri belli oldu. Güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ve zam detayları.
2025-06-11T16:57+0300
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ekonomi̇
akdeniz
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Küresel petrol piyasalarındaki son gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Brent petrol fiyatlarının 67 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte iç piyasada fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi.Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 TL zam uygulanması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise benzer artış 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak.Bu gelişme ile birlikte araç sahipleri bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Özellikle ticari araç kullanan esnaf ve nakliyecileri yakından ilgilendiren bu fiyat artışının ekonomiye de yansımaları olması bekleniyor.11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesinde Türkiye'nin üç büyük şehrindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları:Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları:İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları:Zam sonrası beklenen fiyatlar13-14 Haziran tarihlerindeki zam sonrasında akaryakıt fiyatlarının şu seviyelere çıkması bekleniyor:İstanbul'da benzin fiyatının 47.90 TL seviyelerine, Ankara'da 48.58 TL'ye, İzmir'de ise 48.91 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Motorin fiyatları da benzer oranda artış gösterecek.Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörlerTürkiye'de akaryakıt fiyatları Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.Dolar kurundaki yükseliş ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış bu hafta akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımış durumda. Uzmanlar önümüzdeki dönemde de küresel gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-ile-cin-arasinda-tarife-arasinda-tarife-anlasmasi-saglandi-trump-oranlari-acikladi-1096949619.html
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akaryakıt fiyatları, benzin zammı, motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları 2025, motorin fiyatları 2025, istanbul benzin fiyatları, ankara motorin fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, 13 haziran benzin zammı, 14 haziran motorin zammı, çifte akaryakıt zammı, brent petrol fiyatları, yakıt fiyat artışı, pompa fiyatları

Çifte zam geliyor: Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

16:57 11.06.2025
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© AA
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Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına çifte zam kararı alındı.
Küresel petrol piyasalarındaki son gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Brent petrol fiyatlarının 67 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte iç piyasada fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 TL zam uygulanması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise benzer artış 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren pompaya yansıyacak.
Bu gelişme ile birlikte araç sahipleri bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Özellikle ticari araç kullanan esnaf ve nakliyecileri yakından ilgilendiren bu fiyat artışının ekonomiye de yansımaları olması bekleniyor.

11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesinde Türkiye'nin üç büyük şehrindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları:
Avrupa Yakası Benzin: 46.90 TL
Anadolu Yakası Benzin: 46.75 TL
Avrupa Yakası Motorin: 46.20 TL
Anadolu Yakası Motorin: 46.08 TL
Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 47.58 TL
Motorin: 47.08 TL
İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 47.91 TL
Motorin: 47.40 TL

Zam sonrası beklenen fiyatlar

13-14 Haziran tarihlerindeki zam sonrasında akaryakıt fiyatlarının şu seviyelere çıkması bekleniyor:
İstanbul'da benzin fiyatının 47.90 TL seviyelerine, Ankara'da 48.58 TL'ye, İzmir'de ise 48.91 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Motorin fiyatları da benzer oranda artış gösterecek.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler

Türkiye'de akaryakıt fiyatları Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.
Dolar kurundaki yükseliş ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış bu hafta akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımış durumda. Uzmanlar önümüzdeki dönemde de küresel gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor.
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