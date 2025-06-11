https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/belediye-duyurdu-askere-gidecek-genclere-5-bin-tl-verilecek-1096956476.html
Belediye duyurdu: Askere gidecek gençlere 5 bin TL verilecek
Belediye duyurdu: Askere gidecek gençlere 5 bin TL verilecek
Sputnik Türkiye
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, askere gidecek ihtiyaç sahibi gençlere 5 bin TL destek vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu desteğin sosyal... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T19:54+0300
2025-06-11T19:54+0300
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatani görevini yapacak gençlere 5 bin TL maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından Başkan Akın “Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir” ifadelerini kullandı.Desteğin 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan gençler için geçerli olacağı belirtildi. Öte yandan başvuruların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar kabul edileceği ve detaylı bilgi için 444 40 10 numaralı telefondan ulaşılabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/balikesir-belediyesinden-aciklama-yeni-logo-icin-480-milyon-lira-harcandi-mi-1089103107.html
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Belediye duyurdu: Askere gidecek gençlere 5 bin TL verilecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, askere gidecek ihtiyaç sahibi gençlere 5 bin TL destek vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu desteğin sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı. Başvurular ise 1 Temmuz 2025’e kadar yapılabilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatani görevini yapacak gençlere 5 bin TL maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından Başkan Akın “Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir” ifadelerini kullandı.
Desteğin 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan gençler için geçerli olacağı belirtildi. Öte yandan başvuruların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar kabul edileceği ve detaylı bilgi için 444 40 10 numaralı telefondan ulaşılabileceği açıklandı.