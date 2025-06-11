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Belediye duyurdu: Askere gidecek gençlere 5 bin TL verilecek

Belediye duyurdu: Askere gidecek gençlere 5 bin TL verilecek

Sputnik Türkiye

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, askere gidecek ihtiyaç sahibi gençlere 5 bin TL destek vereceğini duyurdu. Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu desteğin sosyal... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T19:54+0300

2025-06-11T19:54+0300

2025-06-11T19:54+0300

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatani görevini yapacak gençlere 5 bin TL maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından Başkan Akın “Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir” ifadelerini kullandı.Desteğin 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan gençler için geçerli olacağı belirtildi. Öte yandan başvuruların ise 1 Temmuz 2025 tarihine kadar kabul edileceği ve detaylı bilgi için 444 40 10 numaralı telefondan ulaşılabileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/balikesir-belediyesinden-aciklama-yeni-logo-icin-480-milyon-lira-harcandi-mi-1089103107.html

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