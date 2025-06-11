https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bag-kurda-emeklilik-sartlari-degisiyor-emeklilik-hakkinda-detaylar-netlesti-1096930941.html

Bağ-Kur’da emeklilik şartları değişiyor: Erken emeklilik hakkında detaylar netleşti

Bağ-Kur’da emeklilik şartları değişiyor: Erken emeklilik hakkında detaylar netleşti

Sputnik Türkiye

Bağ-Kur’luların 9 bin gün olan emeklilik prim şartı, SSK’lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indiriliyor. Küçük esnafı kapsayan düzenleme için Çalışma Bakanlığı... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T09:01+0300

2025-06-11T09:01+0300

2025-06-11T09:03+0300

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bağkur

emeklilik

emeklilik yaşı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur’luların prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Halen 9 bin gün olan prim şartının, SSK’lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indirilmesi gündemde. Düzenlemenin 2025 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.SSK ile eşitlenme hedefiMevcut durumda erkek Bağ-Kur’lular 9 bin gün, kadınlar ise 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna karşın SSK’lılar için emeklilik 7 bin 200 günle mümkün. Yapılacak değişiklikle Bağ-Kur ve SSK prim gün şartları eşitlenecek, böylece Bağ-Kur’lular 5 yıl daha az çalışarak emekli olabilecek.Kapsam netleşmeye başladıDüzenleme tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacak. Berber, bakkal, çiftçi gibi küçük esnaf, yani yaklaşık 1 milyon kişi bu fırsattan yararlanabilecek. Ancak 10-15 çalışanı olan küçük işletmelerin kapsama alınması düşünülürken, isteğe bağlı sigortalılar bu düzenlemenin dışında kalacak.Yaş şartı değişmeyecekYeni düzenlemede yalnızca prim gün sayısı indirilecek; kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş emeklilik yaşı sabit kalacak. Böylece sadece daha az prim ödeyerek, aynı yaşta emeklilik mümkün olacak.TESK Başkanı Bendevi Palandöken, uzun süredir gündemde olan düzenlemenin artık hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. “Esnafa verilen prim günü müjdesi hayata geçirilmeli” diyen Palandöken, esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için de ayrıca sağlık primi ödemek zorunda kaldığını hatırlattı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların hızlandığını açıkladı. Bakanlık kaynaklarına göre düzenleme teknik olarak tamamlandı, sadece yasal düzenleme aşamasına geçilmesi bekleniyor.Kimleri kapsayacak, kimleri kapsamayacak?Düzenlemeden en çok etkilenecek kesim, kendi adına çalışan küçük esnaf olacak. 1999 sonrası sigortalı olanlar öncelikli olarak değerlendirilecek. 1999 öncesi sigortalılar ise büyük ölçüde EYT düzenlemesinden faydalandığı için bu kapsamın dışında kalacak.Erken emeklilik ne zaman gelecek?Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bu düzenlemenin 2025 sonuna kadar tamamlanacağını ve yeni yılın başında uygulamaya geçeceğini öngörüyor. Böylece uzun süredir beklenti içinde olan esnaf için önemli bir adım atılmış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/uzmani-acikladi-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-maliyeti-nasil-azaltilir-erken-emeklilige-bir-adim-1096441360.html

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bağkur, emeklilik, emeklilik yaşı