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Uzmanı açıkladı: Askerlik ve doğum borçlanması maliyeti nasıl azaltılır? Erken emekliliğe bir adım nasıl yaklaşılır?
Uzmanı açıkladı: Askerlik ve doğum borçlanması maliyeti nasıl azaltılır? Erken emekliliğe bir adım nasıl yaklaşılır?
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Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler, SGK’ya askerlik veya doğum borçlanması yaparak emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor. Ancak bu borçlanmalar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T08:57+0300
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Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri primlerin bir kısmını vergi indirimiyle geri alabilir. Ancak bunun için borçlanmanın sigortalı olarak çalışırken yapılması gerekir. Çünkü vergi indirimi yalnızca ücret gelirlerinden yapılabiliyor.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre borçlanma, çalışmaya devam ederken yapıldığında ödenen primler, sosyal sigorta primi gibi gelir vergisi matrahından düşülebilir. Bu da net maliyeti düşürür.Borçlanma Süreleri ve Maliyetler (2025)Borçlanmanın Emeklilik AvantajıAskerliğini sigortalı işe başlamadan önce yapanlar, borçlandıkları süre kadar sigorta başlangıç tarihini geriye çekebilir. Bu da kişiyi EYT düzenlemesi kapsamına alarak daha erken emekli olma imkanı sağlar.Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?⚠️ Ancak vergi indirimi için asgari ücretten fazla maaş almak gerekir. Çünkü 2022'den bu yana asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor. Asgari ücretle çalışanlar bu haktan yararlanamaz.Hangi Borçlanmalarda Vergi İndirimi Uygulanır?Sadece askerlik ve doğum değil, SGK’ya yapılan tüm hizmet borçlanmaları için vergi indirimi geçerlidir. Bunlar arasında:
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, askerlik borçlanması, doğum borçlanması
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, askerlik borçlanması, doğum borçlanması

Uzmanı açıkladı: Askerlik ve doğum borçlanması maliyeti nasıl azaltılır? Erken emekliliğe bir adım nasıl yaklaşılır?

08:57 23.05.2025
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© TRT Haber
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Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler, SGK’ya askerlik veya doğum borçlanması yaparak emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor. Ancak bu borçlanmalar yüksek maliyetler doğurabiliyor. Neyse ki, borçlanma maliyetini vergi indirimiyle azaltmak mümkün.
Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri primlerin bir kısmını vergi indirimiyle geri alabilir. Ancak bunun için borçlanmanın sigortalı olarak çalışırken yapılması gerekir. Çünkü vergi indirimi yalnızca ücret gelirlerinden yapılabiliyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre borçlanma, çalışmaya devam ederken yapıldığında ödenen primler, sosyal sigorta primi gibi gelir vergisi matrahından düşülebilir. Bu da net maliyeti düşürür.

Borçlanma Süreleri ve Maliyetler (2025)

Askerlik ve doğum borçlanması için günlük borçlanma primi (asgari ücret üzerinden): 277,39 TL
18 ay askerlik yapan bir kişi (540 gün): 149.792 TL
Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması: 199.720 TL
Üç çocuk için toplam doğum borçlanması: 599.162 TL

Borçlanmanın Emeklilik Avantajı

Askerliğini sigortalı işe başlamadan önce yapanlar, borçlandıkları süre kadar sigorta başlangıç tarihini geriye çekebilir. Bu da kişiyi EYT düzenlemesi kapsamına alarak daha erken emekli olma imkanı sağlar.

Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Borçlanma ödemesi yapıldıktan sonra alınan prim ödeme belgesi işyeri muhasebesine teslim edilmelidir.
Örneğin, bir kadın çalışan 720 gün doğum borçlanması yapıp 199.720 TL ödediğinde, belgesini mayısta muhasebeye verirse, bu tutar haziran ayı ve sonrası maaşlarından vergi matrahı indirimi olarak düşülür.
Böylece bu tutara vergi kesintisi uygulanmaz ve borçlanma maliyeti önemli ölçüde azalır.
⚠️ Ancak vergi indirimi için asgari ücretten fazla maaş almak gerekir. Çünkü 2022'den bu yana asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor. Asgari ücretle çalışanlar bu haktan yararlanamaz.

Hangi Borçlanmalarda Vergi İndirimi Uygulanır?

Sadece askerlik ve doğum değil, SGK’ya yapılan tüm hizmet borçlanmaları için vergi indirimi geçerlidir. Bunlar arasında:
4/c kapsamındakilerin aylıksız izin süreleri
Sigortasız yapılan doktora/tıpta uzmanlık süreleri
Sigortasız avukatlık stajı süreleri
Tutuklanıp beraat edenlerin gözaltı süreleri
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