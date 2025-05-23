https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/uzmani-acikladi-askerlik-ve-dogum-borclanmasi-maliyeti-nasil-azaltilir-erken-emeklilige-bir-adim-1096441360.html

Uzmanı açıkladı: Askerlik ve doğum borçlanması maliyeti nasıl azaltılır? Erken emekliliğe bir adım nasıl yaklaşılır?

Uzmanı açıkladı: Askerlik ve doğum borçlanması maliyeti nasıl azaltılır? Erken emekliliğe bir adım nasıl yaklaşılır?

Sputnik Türkiye

Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler, SGK’ya askerlik veya doğum borçlanması yaparak emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor. Ancak bu borçlanmalar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T08:57+0300

2025-05-23T08:57+0300

2025-05-23T08:57+0300

yaşam

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

eyt

askerlik borçlanması

doğum borçlanması

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Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri primlerin bir kısmını vergi indirimiyle geri alabilir. Ancak bunun için borçlanmanın sigortalı olarak çalışırken yapılması gerekir. Çünkü vergi indirimi yalnızca ücret gelirlerinden yapılabiliyor.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre borçlanma, çalışmaya devam ederken yapıldığında ödenen primler, sosyal sigorta primi gibi gelir vergisi matrahından düşülebilir. Bu da net maliyeti düşürür.Borçlanma Süreleri ve Maliyetler (2025)Borçlanmanın Emeklilik AvantajıAskerliğini sigortalı işe başlamadan önce yapanlar, borçlandıkları süre kadar sigorta başlangıç tarihini geriye çekebilir. Bu da kişiyi EYT düzenlemesi kapsamına alarak daha erken emekli olma imkanı sağlar.Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?⚠️ Ancak vergi indirimi için asgari ücretten fazla maaş almak gerekir. Çünkü 2022'den bu yana asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor. Asgari ücretle çalışanlar bu haktan yararlanamaz.Hangi Borçlanmalarda Vergi İndirimi Uygulanır?Sadece askerlik ve doğum değil, SGK’ya yapılan tüm hizmet borçlanmaları için vergi indirimi geçerlidir. Bunlar arasında:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/emeklilikte-kademe-bekleyenler-icin-kritik-uyari-kacinilmaz-hale-geldi-1096383393.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, askerlik borçlanması, doğum borçlanması