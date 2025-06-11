https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/akaryakit-fiyatlarina-zam-geliyor-benzin-icin-tarih-verildi-1096931390.html

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: Benzin için tarih verildi

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: Benzin için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL zam geliyor. Yeni zamla... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T09:10+0300

2025-06-11T09:10+0300

2025-06-11T09:11+0300

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akaryakıt

akaryakıt zammı

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Brent petrol fiyatlarının 67 dolar seviyesine çıkması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 13 Haziran 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 1 TL zam yapılması bekleniyor.Zamla birlikte fiyatlar ne olacak?Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, zammın ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 47.91 TL, Ankara’da 48.58 TL, İzmir’de ise 48.92 TL seviyelerine çıkacak. Böylece vatandaşlar, sadece birkaç gün içinde litre başına daha fazla ödeme yapacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıİşte il il güncel akaryakıt fiyatları (13 Haziran öncesi):İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bag-kurda-emeklilik-sartlari-degisiyor-emeklilik-hakkinda-detaylar-netlesti-1096930941.html

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