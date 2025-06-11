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ABD bütçesi mayısta 316 milyar dolar açık verdi
ABD bütçesi mayısta 316 milyar dolar açık verdi
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, ABD bütçesinin mayıs ayında 316 milyar dolar açık verdiğini bildirdi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T23:42+0300
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ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının sekizinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 316 milyar dolar olarak hesaplandı.Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 314.3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.Hükümetin gelirleri mayısta yüzde 15 artarak 371 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 artışla 687 milyar dolara yükseldi.Gümrük vergisi geliri 23 milyar dolarABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması dikkat çekti.Sekiz aylık bütçe açığı 1.4 trilyon dolara ulaştıÜlkede 2025 mali yılının sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-ile-cin-arasinda-tarife-arasinda-tarife-anlasmasi-saglandi-trump-oranlari-acikladi-1096949619.html
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abd, hazine, abd hazine bakanlığı, dolar, borç

ABD bütçesi mayısta 316 milyar dolar açık verdi

23:42 11.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturElon Musk 'iflas edebiliriz' demişti: ABD bütçesi ocakta 129 milyar dolar açık verdi
Elon Musk 'iflas edebiliriz' demişti: ABD bütçesi ocakta 129 milyar dolar açık verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Hazine Bakanlığı, ABD bütçesinin mayıs ayında 316 milyar dolar açık verdiğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının sekizinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 316 milyar dolar olarak hesaplandı.
Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 314.3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.
Hükümetin gelirleri mayısta yüzde 15 artarak 371 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 artışla 687 milyar dolara yükseldi.

Gümrük vergisi geliri 23 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması dikkat çekti.

Sekiz aylık bütçe açığı 1.4 trilyon dolara ulaştı

Ülkede 2025 mali yılının sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı.
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
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