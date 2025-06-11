https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-baskani-donald-trump-kursun-gecirmez-cam-fanusta-konustu-1096925828.html
ABD Başkanı Donald Trump, kurşun geçirmez cam fanusta konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, kurşun geçirmez cam fanusta konuştu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde yaptığı konuşmayı kurşun geçirmez camların arkasından gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T00:59+0300
2025-06-11T00:59+0300
2025-06-11T00:59+0300
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suikast girişimi
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ABD Ordusu’nun 250. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen programda Trump, kurşun geçirmez cam fanustan konuştu.Trump, Los Angeles’taki göstericileri 'ülke düşmanları' olarak nitelendirdi ve 'şehri özgürleştirme' sözü verdi. Konuşması sırasında Trump, gösteriler nedeniyle bölgeye gönderilen 2 bin Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesiyle ilgili kararını da savundu.Etkinlikte Savunma Bakanı Pete Hegseth ve çok sayıda askeri yetkili de hazır bulundu. Trump’ın konuşması sırasında, Fort Bragg’ın adının eski haline dönmesi ve 'askeri değerlere dönüş' vurgusu da dikkat çekti.Trump'a suikast önlemiTrump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler bölgesindeki mitingde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirirken, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın son halka açık konuşmasında kurşun geçirmez cam fanus içinde yer alması, ülkedeki siyasi suikast risklerine karşı alınan önlemlerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-kaliforniya-guvenli-hale-geldiginde-ulusal-muhafizlar-ayrilacak-1096923820.html
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donald trump, abd, kurşun, serseri kurşun, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, suikast hücreleri
donald trump, abd, kurşun, serseri kurşun, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak, suikast hücreleri
ABD Başkanı Donald Trump, kurşun geçirmez cam fanusta konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde yaptığı konuşmayı kurşun geçirmez camların arkasından gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen etkinlikte Trump, Los Angeles’ta devam eden göçmenlik karşıtı protestolara sert eleştiriler yöneltti.
ABD Ordusu’nun 250. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen programda Trump, kurşun geçirmez cam fanustan konuştu.
Trump, Los Angeles’taki göstericileri 'ülke düşmanları' olarak nitelendirdi ve 'şehri özgürleştirme' sözü verdi. Konuşması sırasında Trump, gösteriler nedeniyle bölgeye gönderilen 2 bin Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesiyle ilgili kararını da savundu.
Etkinlikte Savunma Bakanı Pete Hegseth ve çok sayıda askeri yetkili de hazır bulundu. Trump’ın konuşması sırasında, Fort Bragg’ın adının eski haline dönmesi ve 'askeri değerlere dönüş' vurgusu da dikkat çekti.
Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’nın Butler bölgesindeki mitingde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak nitelendirirken, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın son halka açık konuşmasında kurşun geçirmez cam fanus içinde yer alması, ülkedeki siyasi suikast risklerine karşı alınan önlemlerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.