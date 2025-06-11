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2026 Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılmayı garantiledi? Dünya Kupası'nda Türkiye var mı?
2026 Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılmayı garantiledi? Dünya Kupası'nda Türkiye var mı?
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, dünya genelindeki futbolseverler kendi milli takımlarının eleme sürecini heyecanla takip ediyor. Turnuva, 48 takımla... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
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2026 Dünya Kupası, geleneksel 32 takımdan 48 takıma çıkarak tarihi bir genişlemeye sahne olacak.Üç ev sahibi ülke Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı elde ederken, Arjantin, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan ve Yeni Zelanda, kendi kıtalarındaki elemeleri başarıyla geçerek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.Dünya Kupası'na Türkiye'nin katılma şansı var mı?Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya'yla mücadele edeceği açıklandı. Milli Takım'ın grup aşamasındaki ilk maçının 4 Eylül 2025’te Gürcistan'da olacağı ardından 7 Eylül 2025’te Türkiye'nin sahasında İspanya’yı ağırlayacağı belirtildi.11 Ekim 2025’te Bulgaristan'la deplasmanda karşılaşacak olan Ay-Yıldızlıların 14 Ekim 2025’te Gürcistan’ı kendi sahasında konuk edeceği açıklandı. 15 Kasım 2025’te Bulgaristan’ı evinde ağırlayacak Türkiye'nin grup maçlarını 18 Kasım 2025’te İspanya deplasmanında tamamlayacağı belirtildi. Milli Takım'ın maç sonuçlarına göre 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edeceği ifade edildi.Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler hangisi?
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dünya kupası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, milli, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
dünya kupası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, milli, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı

2026 Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılmayı garantiledi? Dünya Kupası'nda Türkiye var mı?

00:00 11.06.2025 (güncellendi: 00:15 11.06.2025)
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2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, dünya genelindeki futbolseverler kendi milli takımlarının eleme sürecini heyecanla takip ediyor. Turnuva, 48 takımla şimdiye kadarki en büyük Dünya Kupası olacak. Peki, şimdiye dek kimler turnuvaya katılmayı garantiledi?
2026 Dünya Kupası, geleneksel 32 takımdan 48 takıma çıkarak tarihi bir genişlemeye sahne olacak.
Üç ev sahibi ülke Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı elde ederken, Arjantin, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan ve Yeni Zelanda, kendi kıtalarındaki elemeleri başarıyla geçerek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası'na Türkiye'nin katılma şansı var mı?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya'yla mücadele edeceği açıklandı. Milli Takım'ın grup aşamasındaki ilk maçının 4 Eylül 2025’te Gürcistan'da olacağı ardından 7 Eylül 2025’te Türkiye'nin sahasında İspanya’yı ağırlayacağı belirtildi.
11 Ekim 2025’te Bulgaristan'la deplasmanda karşılaşacak olan Ay-Yıldızlıların 14 Ekim 2025’te Gürcistan’ı kendi sahasında konuk edeceği açıklandı. 15 Kasım 2025’te Bulgaristan’ı evinde ağırlayacak Türkiye'nin grup maçlarını 18 Kasım 2025’te İspanya deplasmanında tamamlayacağı belirtildi.
Milli Takım'ın maç sonuçlarına göre 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edeceği ifade edildi.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler hangisi?

Arjantin (18. kez)
Kanada (2. kez)
İran (6. kez)
Japonya (7. kez)
Ürdün (İlk kez)
Meksika (17. kez)
Yeni Zelanda (2. kez)
Güney Kore (11. kez)
Amerika Birleşik Devletleri (11. kez)
Özbekistan (İlk kez)
Avustralya (6.kez)
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