TİHEK'ten 'rehber köpek' kararı: İBB'ye 150 bin lira ceza kesildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
00:04
33 dk
TARİHTE BUGÜN
Orwell'in distopyası: 1984'ün ardındakiler
00:41
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna askeri cenazelerin kabulünü süresiz olarak erteledi: ‘6 bin cenaze için tazminat ödeyecek bütçeleri yok’
00:51
2 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
01:02
45 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
02:02
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
02:36
21 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
05:01
115 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
07:01
44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:55
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
47 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
08:52
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
09:47
9 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
10:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:09
33 dk
TARİHTE BUGÜN
11 yaşında boya fabrikası işçiliğinden dünyaca ünlü yazarlığa uzanan bir yaşam
11:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
12:07
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
13:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
15:06
43 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
15:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
16:06
49 dk
SESLİ HABER
Yeni tehdit: ‘Dev dolu’
16:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
17:06
46 dk
ANKARA FARKI BAYRAM ÖZEL
Edebiyatın iç dünyası: ‘Şiirin nöbetini tutuyoruz’
18:16
44 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
19:01
34 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:37
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Şekerin dünü ve bugünü
20:01
50 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
21:01
50 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
21:54
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Beşleri ve Cumhuriyet’in müzikal yolculuğu
22:01
40 dk
ÖZEL HABER
Yöresel tatlılarla bayram yolculuğu
22:44
7 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
23:01
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
23:24
21 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
00:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ferdi Zeyrek, Manisa’ya kısa sürede büyük ve kalıcı bir iz bıraktı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasetin seyrini belirleyecek 3 dava
09:06
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Yazar Nihat Genç’in son durumu ve yazarlık hayatı: Tek işi yazmak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Karmaşanın Osmanlı hali: Dingo’nun ahırı
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/tihekten-rehber-kopek-karari-ibbye-150-bin-lira-ceza-kesildi-1096905143.html
TİHEK'ten 'rehber köpek' kararı: İBB'ye 150 bin lira ceza kesildi
TİHEK'ten 'rehber köpek' kararı: İBB'ye 150 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İBB'nin işlettiği sosyal tesise görme engelli bir kişiye eşlik eden rehber köpeğin alınmamasıyla ilgili şikayeti değerlendiren TİHEK, İBB'ye idari para cezası... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T11:39+0300
2025-06-10T11:39+0300
yaşam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
engelli birey
rehber köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102887/78/1028877851_0:122:2411:1478_1920x0_80_0_0_2dff60ea792c510291645c2ca64b305e.jpg
Görme engelli bireylerin bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olan rehber köpeklerle ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) emsal bir karar imza attı. İBB'ye ait sosyal tesise rehber köpeğiyle girmesine izin verilmeyen görme engelli bir kişinin 'ayrımcılığa' uğradığına karar verildi ve İBB'ye 150 bin TL para cezası kesildi. Evcil hayvan kabul edilmiyor gerekçesiyle rehber köpek de alınmadıİstanbul'da yaşayan görme engelli M.K, İBB tarafından işletilen bir sosyal tesise rehber köpeğiyle girmek istedi ancak evcil hayvanların kabul edilmediği gerekçesiyle izin verilmedi.Rehber köpeği vasıtasıyla bağımsız hareket edebildiğini belirten M.K, köpeğiyle birlikte içeri alınmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığını öne sürerek TİHEK'e başvurdu.İnceleme kapsamında İBB'den alınan yazılı görüşte, tesisin yalnızca açık alanda bulunan kafeterya bölümüne taşıma kabında olması şartıyla evcil hayvanla giriş yapılmasının mümkün olduğu, sosyal tesiste ayrımcılık yapılmasının söz konusu olmadığı iddia edildi.Başvuruyu değerlendiren TİHEK, İBB'nin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, belediyeye 150 bin lira idari para cezası uyguladı.Engelli bireyle bir bütün olarak düşünmek gerekiyor vurgusu yapıldıKararda, rehber köpeklerin, görme engelli kişilerin bağımsız ve güvenli şekilde hareket etmesini sağlayarak engellilerin topluma tam katılımı açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğine işaret edildi.Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden, başvurucunun rehber köpeğiyle birlikte tesise alınmadığının anlaşıldığı bildirilen kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:"Rehber köpekler yerine getirdikleri işlev gereği engelli kişilerin güvenli ve bağımsız bir şekilde yaşamasını ve topluma katılımını sağlamaktadır. Bu niteliği itibarıyla rehber köpekler, evcil hayvanlardan ayrılmakta ve adeta yardımcı olduğu engelli birey ile bir bütün olarak düşünülmesi gereken bir canlıya dönüşmektedir. Rehber köpeklerin evcil hayvan gibi değerlendirilmesinin engelli bireylerin erişim hakkı açısından orantısız bir sonuç doğuracağı açıktır."Tesisteki diğer kişilerin köpeğe alerjisi olması veya korkabileceği gibi hususların bulunması durumunda rehber köpeğin tesise alınmamasının anlaşılabileceği aktarılan kararda, bu yönde bir olayın varlığının belediye tarafından dosyaya sunulmadığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/tihekten-toplu-tasimadaki-farkli-ucret-tarifesi-icin-ibbye-ayrimcilik-cezasi--1094735288.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102887/78/1028877851_140:0:2273:1600_1920x0_80_0_0_cd9d0bae0b785055b5a711a1c9049587.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), engelli birey, rehber köpek
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), engelli birey, rehber köpek

TİHEK'ten 'rehber köpek' kararı: İBB'ye 150 bin lira ceza kesildi

11:39 10.06.2025
© AFP 2023 / THIERRY ZOCCOLAN Rehber Köpek
Rehber Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© AFP 2023 / THIERRY ZOCCOLAN
Abone ol
İBB'nin işlettiği sosyal tesise görme engelli bir kişiye eşlik eden rehber köpeğin alınmamasıyla ilgili şikayeti değerlendiren TİHEK, İBB'ye idari para cezası kesti.
Görme engelli bireylerin bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olan rehber köpeklerle ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) emsal bir karar imza attı. İBB'ye ait sosyal tesise rehber köpeğiyle girmesine izin verilmeyen görme engelli bir kişinin 'ayrımcılığa' uğradığına karar verildi ve İBB'ye 150 bin TL para cezası kesildi.

Evcil hayvan kabul edilmiyor gerekçesiyle rehber köpek de alınmadı

İstanbul'da yaşayan görme engelli M.K, İBB tarafından işletilen bir sosyal tesise rehber köpeğiyle girmek istedi ancak evcil hayvanların kabul edilmediği gerekçesiyle izin verilmedi.
Rehber köpeği vasıtasıyla bağımsız hareket edebildiğini belirten M.K, köpeğiyle birlikte içeri alınmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığını öne sürerek TİHEK'e başvurdu.
İnceleme kapsamında İBB'den alınan yazılı görüşte, tesisin yalnızca açık alanda bulunan kafeterya bölümüne taşıma kabında olması şartıyla evcil hayvanla giriş yapılmasının mümkün olduğu, sosyal tesiste ayrımcılık yapılmasının söz konusu olmadığı iddia edildi.Başvuruyu değerlendiren TİHEK, İBB'nin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, belediyeye 150 bin lira idari para cezası uyguladı.

Engelli bireyle bir bütün olarak düşünmek gerekiyor vurgusu yapıldı

Kararda, rehber köpeklerin, görme engelli kişilerin bağımsız ve güvenli şekilde hareket etmesini sağlayarak engellilerin topluma tam katılımı açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğine işaret edildi.
Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden, başvurucunun rehber köpeğiyle birlikte tesise alınmadığının anlaşıldığı bildirilen kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:
"Rehber köpekler yerine getirdikleri işlev gereği engelli kişilerin güvenli ve bağımsız bir şekilde yaşamasını ve topluma katılımını sağlamaktadır. Bu niteliği itibarıyla rehber köpekler, evcil hayvanlardan ayrılmakta ve adeta yardımcı olduğu engelli birey ile bir bütün olarak düşünülmesi gereken bir canlıya dönüşmektedir. Rehber köpeklerin evcil hayvan gibi değerlendirilmesinin engelli bireylerin erişim hakkı açısından orantısız bir sonuç doğuracağı açıktır."
Tesisteki diğer kişilerin köpeğe alerjisi olması veya korkabileceği gibi hususların bulunması durumunda rehber köpeğin tesise alınmamasının anlaşılabileceği aktarılan kararda, bu yönde bir olayın varlığının belediye tarafından dosyaya sunulmadığı kaydedildi.
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
TİHEK'ten, 30 yaş üstü öğrenciye farklı ücret tarifesi için İBB'ye 'ayrımcılık' cezası
21 Mart, 15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала