https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sayistay-daire-baskani-zekeriya-tuysuz-oldu-zekeriya-tuysuz-kimdir-1096918377.html
Sayıştay Daire Başkanı Zekeriya Tüysüz oldu: Zekeriya Tüysüz kimdir?
Sayıştay Daire Başkanı Zekeriya Tüysüz oldu: Zekeriya Tüysüz kimdir?
Sputnik Türkiye
Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi. 1992 yılından bu yana Sayıştay’da görev... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T17:12+0300
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Sayıştay Genel Kurulu, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz'ü Daire Başkanlığına seçti.1966 Trabzon doğumlu olan Tüysüz, 1991'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve 1992'de Sayıştay'da göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Tüysüz, 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' adlı bir kitap yayımladı. 2011'de Sayıştay Üyesi, 2018-2021 arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Tüysüz'ün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221231/atama-kararlari-resmi-gazetede-sayistay-savciligina-recep-cevik-atandi-1065245840.html
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Sayıştay Daire Başkanı Zekeriya Tüysüz oldu: Zekeriya Tüysüz kimdir?
Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi. 1992 yılından bu yana Sayıştay’da görev yapan Tüysüz, akademik kariyerinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Sayıştay Genel Kurulu, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz'ü Daire Başkanlığına seçti.
1966 Trabzon doğumlu olan Tüysüz, 1991'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve 1992'de Sayıştay'da göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Tüysüz, 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' adlı bir kitap yayımladı.
2011'de Sayıştay Üyesi, 2018-2021 arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Tüysüz'ün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.