https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/sayistay-daire-baskani-zekeriya-tuysuz-oldu-zekeriya-tuysuz-kimdir-1096918377.html

Sayıştay Daire Başkanı Zekeriya Tüysüz oldu: Zekeriya Tüysüz kimdir?

Sayıştay Daire Başkanı Zekeriya Tüysüz oldu: Zekeriya Tüysüz kimdir?

Sputnik Türkiye

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi. 1992 yılından bu yana Sayıştay’da görev... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T17:12+0300

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Sayıştay Genel Kurulu, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz'ü Daire Başkanlığına seçti.1966 Trabzon doğumlu olan Tüysüz, 1991'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve 1992'de Sayıştay'da göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Tüysüz, 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' adlı bir kitap yayımladı. 2011'de Sayıştay Üyesi, 2018-2021 arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Tüysüz'ün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221231/atama-kararlari-resmi-gazetede-sayistay-savciligina-recep-cevik-atandi-1065245840.html

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