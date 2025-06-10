https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/fifa-kulupler-dunya-kupasi-finali-bu-kez-baska-muzik-yildizlar-ve-messi-bir-arada-1096900726.html
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bu kez başka: Müzik, yıldızlar ve Messi bir arada
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bu kez başka: Müzik, yıldızlar ve Messi bir arada
Sputnik Türkiye
Müzik dünyasının süper yıldızları J Balvin, Doja Cat ve Tems, önümüzdeki ay New Jersey'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahne alacak. ABD'li... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T11:47+0300
2025-06-10T11:47+0300
2025-06-10T11:47+0300
spor
chris martin
gianni infantino
doja cat
coldplay
fifa
fifa kulüpler dünya kupası
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Amerikan futbolunun (rugby) ve kendilerine özgü basketbolun (NBA) öne çıktığı ABD, son yıllarda futbol şampiyonalarına aday olmaya başlamıştı. Bunun son örneği FIFA Kulüpler Dünya Kupası oldu. Organizatörler futbol fanlarını ülkelerine çekmek için birbirinden ünlü yıldızları final maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD'de Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı her yıl Super Bowl adıyla oynanır. Şampiyonluk maçı, her yıl dünyaca ünlü sanatçıların Super Bowl'un maç arasında sahne aldığı büyük bir şölene dönüşüyor. Program Cold Play'denSüper Bowl şöleni bu sefer FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline taşınıyor. Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, ABD'li rapçi Doja Cat ve Nijeryalı yıldız Tems'in ABD'de yapılacak olan Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahne alacağı açıklandı. Program, Coldplay'in solisti Chris Martin tarafından hazırlandı.Manchester City, Real Madrid ve Paris St-Germain gibi takımlar, 15 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar ABD'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.'Bu gösteri unutulmaz olacak'FIFA Başkanı Gianni Infantino organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:Daha önce yedi takımın katıldığı yıllık bir turnuva olan Kulüpler Dünya Kupası, 32 takıma genişletildi ve küresel profilini artırmayı hedefliyor. Yıldız oyuncu Lionel Messi, ABD takımı Inter Miami için turnuvaya katılacak, ancak Cristiano Ronaldo, çeşitli takımların tekliflerini reddederek turnuvaya katılmayacağını duyurdu.
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chris martin, gianni infantino, doja cat, coldplay, fifa, fifa kulüpler dünya kupası
chris martin, gianni infantino, doja cat, coldplay, fifa, fifa kulüpler dünya kupası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bu kez başka: Müzik, yıldızlar ve Messi bir arada
Müzik dünyasının süper yıldızları J Balvin, Doja Cat ve Tems, önümüzdeki ay New Jersey'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahne alacak. ABD'li organizatörler her sene rugby futbolunun finalinde birbirinden ünlü yıldızlarla yapılan şöleni futbola taşıyor.
Amerikan futbolunun (rugby) ve kendilerine özgü basketbolun (NBA) öne çıktığı ABD, son yıllarda futbol şampiyonalarına aday olmaya başlamıştı. Bunun son örneği FIFA Kulüpler Dünya Kupası oldu.
Organizatörler futbol fanlarını ülkelerine çekmek için birbirinden ünlü yıldızları final maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD'de Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı her yıl Super Bowl adıyla oynanır. Şampiyonluk maçı, her yıl dünyaca ünlü sanatçıların Super Bowl'un maç arasında sahne aldığı büyük bir şölene dönüşüyor.
Süper Bowl şöleni bu sefer FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline taşınıyor. Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, ABD'li rapçi Doja Cat ve Nijeryalı yıldız Tems'in ABD'de yapılacak olan Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahne alacağı açıklandı. Program, Coldplay'in solisti Chris Martin tarafından hazırlandı.
Manchester City, Real Madrid ve Paris St-Germain gibi takımlar, 15 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar ABD'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.
'Bu gösteri unutulmaz olacak'
FIFA Başkanı Gianni Infantino organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bu gösteri unutulmaz olacak - sadece tarihi bir gecede sergilenecek gösterişli performansıyla değil, aynı zamanda yaratacağı kalıcı etkiyle de."
Daha önce yedi takımın katıldığı yıllık bir turnuva olan Kulüpler Dünya Kupası, 32 takıma genişletildi ve küresel profilini artırmayı hedefliyor. Yıldız oyuncu Lionel Messi, ABD takımı Inter Miami için turnuvaya katılacak, ancak Cristiano Ronaldo, çeşitli takımların tekliflerini reddederek turnuvaya katılmayacağını duyurdu.