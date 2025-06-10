https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/fifa-kulupler-dunya-kupasi-finali-bu-kez-baska-muzik-yildizlar-ve-messi-bir-arada-1096900726.html

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bu kez başka: Müzik, yıldızlar ve Messi bir arada

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali bu kez başka: Müzik, yıldızlar ve Messi bir arada

Sputnik Türkiye

Müzik dünyasının süper yıldızları J Balvin, Doja Cat ve Tems, önümüzdeki ay New Jersey'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahne alacak. ABD'li... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T11:47+0300

2025-06-10T11:47+0300

2025-06-10T11:47+0300

spor

chris martin

gianni infantino

doja cat

coldplay

fifa

fifa kulüpler dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096903114_0:182:2993:1865_1920x0_80_0_0_b4da614a927b0a85ecb2be09057f67a2.jpg

Amerikan futbolunun (rugby) ve kendilerine özgü basketbolun (NBA) öne çıktığı ABD, son yıllarda futbol şampiyonalarına aday olmaya başlamıştı. Bunun son örneği FIFA Kulüpler Dünya Kupası oldu. Organizatörler futbol fanlarını ülkelerine çekmek için birbirinden ünlü yıldızları final maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD'de Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı her yıl Super Bowl adıyla oynanır. Şampiyonluk maçı, her yıl dünyaca ünlü sanatçıların Super Bowl'un maç arasında sahne aldığı büyük bir şölene dönüşüyor. Program Cold Play'denSüper Bowl şöleni bu sefer FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline taşınıyor. Kolombiyalı şarkıcı J Balvin, ABD'li rapçi Doja Cat ve Nijeryalı yıldız Tems'in ABD'de yapılacak olan Kulüpler Dünya Kupası finalinde sahne alacağı açıklandı. Program, Coldplay'in solisti Chris Martin tarafından hazırlandı.Manchester City, Real Madrid ve Paris St-Germain gibi takımlar, 15 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar ABD'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.'Bu gösteri unutulmaz olacak'FIFA Başkanı Gianni Infantino organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:Daha önce yedi takımın katıldığı yıllık bir turnuva olan Kulüpler Dünya Kupası, 32 takıma genişletildi ve küresel profilini artırmayı hedefliyor. Yıldız oyuncu Lionel Messi, ABD takımı Inter Miami için turnuvaya katılacak, ancak Cristiano Ronaldo, çeşitli takımların tekliflerini reddederek turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/milli-takim-nobel-sahibi-aziz-sancari-ziyaret-etti-1096896789.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chris martin, gianni infantino, doja cat, coldplay, fifa, fifa kulüpler dünya kupası