https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/abdnin-ukraynaya-teslim-ettigi-abrams-tanklarinin-neredeyse-hepsi-rus-ordusu-tarafindan-yok-edildi-1096916331.html
ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Abrams tanklarının neredeyse hepsi Rus ordusu tarafından yok edildi
ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Abrams tanklarının neredeyse hepsi Rus ordusu tarafından yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği 31 Abrams tankının 26'sını yok etti. Konuyla ilgili bilgi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T14:26+0300
2025-06-10T14:26+0300
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i̇nfografi̇k, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, abrams tankı, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, инфографика, abd, abrams
i̇nfografi̇k, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, abrams tankı, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, инфографика, abd, abrams
ABD'nin Ukrayna'ya teslim ettiği Abrams tanklarının neredeyse hepsi Rus ordusu tarafından yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği 31 Abrams tankının 26'sını yok etti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.