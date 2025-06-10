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Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor
Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fehmi Çalmuk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün halen siyasette aktifliğini koruduğunu söyledi. ‘Derin siyasi organizasyon’ vurgusu yapan Çalmuk... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor
Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programına politikadam.com sahibi, Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk konuk oldu. Siyasetin sıcak başlıkları ile ilgili İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Çalmuk, şunları söyledi:‘Abdullah Gül aktif’‘Ekrem İmamoğlu’nun Abdullah Gül’e devamlı danıştığı biliniyor’‘CHP 6 oktan uzaklaştı’‘31 Mart sonrası Ak Parti içe kapandı’‘Erdoğan yalnızlaşıyor’‘İstanbul’da devlet operasyonu var’‘Şivan Perver yakında barış konserlerine başlayacak’
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аудио, radyo, abdullah gül, ekrem i̇mamoğlu, chp, ak parti

Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor

15:00 10.06.2025 (güncellendi: 14:38 11.06.2025)
ANKARA FARKI
Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor
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İsmet Özçelik
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Gazeteci Fehmi Çalmuk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün halen siyasette aktifliğini koruduğunu söyledi. ‘Derin siyasi organizasyon’ vurgusu yapan Çalmuk, “Abdullah Gül aktifliğini hiç bozmadı. Abdullah Bey siyasetini açıktan yapmaz. Şu anda bulunduğu köşkte Avrupa Birliği’nin büyükelçileri her hafta onu ziyaret eder, görüşünü alır” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programına politikadam.com sahibi, Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk konuk oldu. Siyasetin sıcak başlıkları ile ilgili İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Çalmuk, şunları söyledi:

‘Abdullah Gül aktif’

“2014’ten bu yana kimse Abdullah Gül’ün kenarda tavuk yetiştirdiğini düşünmesin. Bir derin siyasi organizasyon var. Bir bilen olarak Abdullah Gül’e danışma var. Abdullah Beyin nezdinde kurulan siyasi partiler var. Son seçimlerde bu partilerin halktan rağbet görmediği, oy alamadığı var. Halen genel başkanlıkta direnen parti başkanları var. Abdullah Gül aktifliğini hiç bozmadı. Abdullah Bey siyasetini açıktan yapmaz. Ama onun şu anda bulunduğu köşkte Avrupa Birliği’nin büyükelçileri her hafta aynı Cumhurbaşkanı ziyaret eder gibi ziyaret eder, fikrini alır, görüşünü alır, bir yapı kurar. Abdullah Beyin görüşü bugün Hüseyin Çelik’in dilinden konuşabilir, Abdullah Beyden, Ali Babacan’dan, kısmen Ahmet Davutoğlu’ndan çıkabilir. Böyle bir süreç var ve bu süreç Tayyip Erdoğan’a karşı bir direnci gösteriyor. ‘Akil adamları dikkate al’ diyor. Ben son yerel seçimleri ‘Majestelerinin ittifakı’ diye nitelendirmiştim. Ekrem İmamoğlu’nun yanına bazı İslami geleneğin partilerini de alarak siyaset yapmasını eleştirdim, yorumladım. O süreç bizi haklı çıkarttı. Hamamönü kumpasını bugün gelinen noktadan bağımsız düşünmeyin. Bu hep bir süreç. Bu formül tutmadı, yeni formül. Şimdi akil adamlar. En dikkat çeken isimlerden biri Bülent Arınç. Her yerde çıkar, konuşur, eleştirir. Yapıcı eleştiri söylediğini düşünürsünüz, ama öyle değil. Tamamen Tayyip Erdoğan’ı hedef alan aktif politika izler. Peki akil adamlarda Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu, Vecdi Gönül neden yok? Türk siyasetinde geleceğe ilişkin yapı taşlarını izlemek istiyorsanız Cemil Çiçek’in açıklamalarına çok dikkat etmek zorundasınız. Her gün siyasiler Cemil Beyin görüşünü almaya giderler.”

‘Ekrem İmamoğlu’nun Abdullah Gül’e devamlı danıştığı biliniyor’

“2019’dan beri izlediğimiz bir Ekrem İmamoğlu fotoğrafı var. Ben 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun Süleymancıların Kur’an kursundaki takkeli fotoğrafını yayınlamıştım. Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi bugün Süleymancıların yekpare savunduğu bir sistem. Ekrem İmamoğlu kazansın diye Umre’de tavaf yapan bir cemaatten bahsediyoruz. Süleymancılar ikinci günü Kurban Bayramı olarak kutladı ve şu andaki devlet yapısını darul harp olarak gören bir yapı. Devlet ister istemez kendine dahil olmayan cemaatlere yönelik bir operasyon yapacaktır. Çünkü bir paralel yapı gibi büyüyen cemaatler var.

'Majesteleri ittifakının' en büyük şövalyesi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu’nun birinci seçimi iptalinde çok tehlikeli bir söz vardı ‘İstanbul Anayasası’ Ekrem İmamoğlu bunu dillendirdi. Hatta İstanbul ile ilgili bir bayrak, Anayasa hazırlığı bile var. Bunu da Balkanizasyon politikası çerçevesinde uluslararası toplantılarda konuştu.

Ekrem Bey ile Abdullah Beyin ilişkisinin gayet iyi olduğu, ona devamlı danıştığı da biliniyor. Belki İngiltere’de Abdullah Gül portresi önünde yaptığı konuşma yakınlığının ilanı gibiydi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Abdullah Gül’e yakın isimlerin Erdoğan’a çağrılarının artması da bu ilişkileri güçlendiriyor.”

‘CHP 6 oktan uzaklaştı’

“CHP içinde bizim görmediğimiz bir tartışma var. Biz CHP’yi ulusal değerler, Cumhuriyetin ilkeleri, Cumhuriyeti koruma, kollama konusunda tartışmıyoruz. Yolsuzluk iddiaları ile boğuşan yeni bir CHP’den, hatta Kongresine kayyum atanacak bir CHP’den bahsediyoruz. Benim konuştuğum CHP’lilerin çoğu kayyum atanacağına inanıyor. İş sadece birilerini belediye başkanı, genel başkanı ilan etmek değil. İngilizlerin bir atasözü gibi ‘Ne kadar sırtımı kaşırsan, ben de senin o kadar sırtını kaşırım’ politikası var ve bu CHP’de hâkim olmuş bir nokta.”

‘31 Mart sonrası Ak Parti içe kapandı’

“AK Parti şu anda bir durağan politik seyir izliyor. Psikolojik sınır olarak CHP’nin yerel seçimlerden birinci parti çıkması, yani 31 Mart’tan sonra AK Parti’yi biraz daha içine kapanır hale getirdi. Lider bazlı bir siyasi anlayış olduğu için Erdoğan tartışılmaz bir lider. Ama parti CHP’nin bu aktif politikasına karşı bir savunma politikası geliştirir halde kaldı. Sadece Terörsüz Türkiye projesi AK Parti’nin MHP destekli, onun öngörüsü ile hazırlanan bir proje. Karşı atağı ancak böyle ortaya koymuş oldu. Tabii ki AK Parti’nin elini kolunu bağlayan ekonomik kriz. Bayramda bile milletin radarlardan çektiği çile Tayyip Erdoğan’a yazıyor.”

‘Erdoğan yalnızlaşıyor’

“Ama bunların hepsinde AK Parti’nin bir alışkanlığı var. ‘Reis halleder, reis kurar, reis başarır’ Reis giderek yalnızlaşan bir hale geldi. Tayyip Erdoğan’ın son parti grubunda, Meclis başkanı seçiminde, AK Parti Kongresi’nde ve kabinede hala bir değişiklik yapmadığı gözüküyor. Tayyip Erdoğan parti içinde yeni bir tartışma, neden-sonuç ilişkisi oluşturmak istemiyor. Temmuz ayında il başkanlarını, milletvekillerini kampta toplayacak, herkes orada eteğindeki taşları dökecek.”

‘İstanbul’da devlet operasyonu var’

“Akın Gürlek’i yargının bir koçbaşı olarak görüyorum. AK Parti’nin reel olarak yapamadığını bir savcı olarak yapıyor.”

‘Şivan Perver yakında barış konserlerine başlayacak’

“Cumhurbaşkanı Terörsüz Türkiye projesinde Şivan Perver’i aradı. Yakında Şivan Perver’in Türkiye’de barış konserleri vermek için geleceği konuşuluyor.”
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