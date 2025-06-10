Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor

“2019’dan beri izlediğimiz bir Ekrem İmamoğlu fotoğrafı var. Ben 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun Süleymancıların Kur’an kursundaki takkeli fotoğrafını yayınlamıştım. Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi bugün Süleymancıların yekpare savunduğu bir sistem. Ekrem İmamoğlu kazansın diye Umre’de tavaf yapan bir cemaatten bahsediyoruz. Süleymancılar ikinci günü Kurban Bayramı olarak kutladı ve şu andaki devlet yapısını darul harp olarak gören bir yapı. Devlet ister istemez kendine dahil olmayan cemaatlere yönelik bir operasyon yapacaktır. Çünkü bir paralel yapı gibi büyüyen cemaatler var.

'Majesteleri ittifakının' en büyük şövalyesi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu’nun birinci seçimi iptalinde çok tehlikeli bir söz vardı ‘İstanbul Anayasası’ Ekrem İmamoğlu bunu dillendirdi. Hatta İstanbul ile ilgili bir bayrak, Anayasa hazırlığı bile var. Bunu da Balkanizasyon politikası çerçevesinde uluslararası toplantılarda konuştu.

Ekrem Bey ile Abdullah Beyin ilişkisinin gayet iyi olduğu, ona devamlı danıştığı da biliniyor. Belki İngiltere’de Abdullah Gül portresi önünde yaptığı konuşma yakınlığının ilanı gibiydi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Abdullah Gül’e yakın isimlerin Erdoğan’a çağrılarının artması da bu ilişkileri güçlendiriyor.”