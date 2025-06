Gazeteci Çalmuk: Abdullah Gül siyasette aktifliğini ‘derinden’ sürdürüyor

“2014’ten bu yana kimse Abdullah Gül’ün kenarda tavuk yetiştirdiğini düşünmesin. Bir derin siyasi organizasyon var. Bir bilen olarak Abdullah Gül’e danışma var. Abdullah Beyin nezdinde kurulan siyasi partiler var. Son seçimlerde bu partilerin halktan rağbet görmediği, oy alamadığı var. Halen genel başkanlıkta direnen parti başkanları var. Abdullah Gül aktifliğini hiç bozmadı. Abdullah Bey siyasetini açıktan yapmaz. Ama onun şu anda bulunduğu köşkte Avrupa Birliği’nin büyükelçileri her hafta aynı Cumhurbaşkanı ziyaret eder gibi ziyaret eder, fikrini alır, görüşünü alır, bir yapı kurar. Abdullah Beyin görüşü bugün Hüseyin Çelik’in dilinden konuşabilir, Abdullah Beyden, Ali Babacan’dan, kısmen Ahmet Davutoğlu’ndan çıkabilir. Böyle bir süreç var ve bu süreç Tayyip Erdoğan’a karşı bir direnci gösteriyor. ‘Akil adamları dikkate al’ diyor. Ben son yerel seçimleri ‘Majestelerinin ittifakı’ diye nitelendirmiştim. Ekrem İmamoğlu’nun yanına bazı İslami geleneğin partilerini de alarak siyaset yapmasını eleştirdim, yorumladım. O süreç bizi haklı çıkarttı. Hamamönü kumpasını bugün gelinen noktadan bağımsız düşünmeyin. Bu hep bir süreç. Bu formül tutmadı, yeni formül. Şimdi akil adamlar. En dikkat çeken isimlerden biri Bülent Arınç. Her yerde çıkar, konuşur, eleştirir. Yapıcı eleştiri söylediğini düşünürsünüz, ama öyle değil. Tamamen Tayyip Erdoğan’ı hedef alan aktif politika izler. Peki akil adamlarda Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu, Vecdi Gönül neden yok? Türk siyasetinde geleceğe ilişkin yapı taşlarını izlemek istiyorsanız Cemil Çiçek’in açıklamalarına çok dikkat etmek zorundasınız. Her gün siyasiler Cemil Beyin görüşünü almaya giderler.”