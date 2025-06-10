Yağmur altında avlanan avcılar: Arı kuşları, Bursa semalarında görüntülendi

Arılar başta olmak üzere eşek arısı, yaban arısı ve kelebek gibi böceklerle beslenen arı kuşları, avlarını havada yakalayarak ustaca tüketiyor.
Arılar başta olmak üzere eşek arısı, yaban arısı ve kelebek gibi böceklerle beslenen arı kuşları, avlarını havada yakalayarak ustaca tüketiyor.
Yağmurun hafifçe çiselediği anlarda bile avlanmaktan vazgeçmeyen bu zarif kuşlar, özellikle sulak alanlar ve nehir kenarlarında sıkça görülüyor.
Yağmurun hafifçe çiselediği anlarda bile avlanmaktan vazgeçmeyen bu zarif kuşlar, özellikle sulak alanlar ve nehir kenarlarında sıkça görülüyor.
Uzmanlara göre arı kuşları göçmen kuşlar arasında yer alıyor ve ilkbaharın sonlarında Türkiye’ye giriş yapıyor.
Uzmanlara göre arı kuşları göçmen kuşlar arasında yer alıyor ve ilkbaharın sonlarında Türkiye’ye giriş yapıyor.
Genellikle yuvalarını toprak yamaçlara oyan bu kuşlar, Temmuz sonuna kadar ülkemizde kalıyor.
Genellikle yuvalarını toprak yamaçlara oyan bu kuşlar, Temmuz sonuna kadar ülkemizde kalıyor.
Bursa’nın Karacabey ve İznik gibi doğayla iç içe bölgelerinde gözlemlenen arı kuşları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Bursa’nın Karacabey ve İznik gibi doğayla iç içe bölgelerinde gözlemlenen arı kuşları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Sivri gagaları, uzun gövdeleri ve uzun kuyruklarıyla dikkat çeken arı kuşları, renkli görüntüleriyle dikkati çekiyor.
Sivri gagaları, uzun gövdeleri ve uzun kuyruklarıyla dikkat çeken arı kuşları, renkli görüntüleriyle dikkati çekiyor.
Arılar ve diğer böcek türleriyle beslenen arı kuşları, Bursa'daki yaşam alanlarında avlanırken görüntülendi.
Arılar ve diğer böcek türleriyle beslenen arı kuşları, Bursa'daki yaşam alanlarında avlanırken görüntülendi.
Renkleriyle gökyüzünü boyayan arı kuşları, yağmur altında bile doğanın ne kadar canlı ve hareketli olabileceğini bir kez daha hatırlattı.
Renkleriyle gökyüzünü boyayan arı kuşları, yağmur altında bile doğanın ne kadar canlı ve hareketli olabileceğini bir kez daha hatırlattı.