https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/yollarda-bayram-tatilinden-donus-yogunlugu-basladi-1096877854.html
Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'a dönüşler başladı. Akşam saatlerinde yollarda trafikte akıcı yoğunluk gözlemlendi. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T01:29+0300
2025-06-09T01:29+0300
2025-06-09T01:36+0300
türki̇ye
i̇stanbul
karabük
gerede
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bayram tatili
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu trafiği de beraberinde getirdi.Pazar akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik zaman zaman yoğunlaştı.D-100 karayolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemlendi.Otoyolun ve D-100 karayolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam etti.Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde de dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk meydana geldi.Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görüldü.Trafiğin yavaşlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere Rampası kesiminde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/yazlik-ev-fiyatlari-aciklandi-en-ucuz-ve-en-pahali-yazlik-bolgeler-nerede-1096874367.html
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i̇stanbul
karabük
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i̇stanbul, karabük, gerede, türkiye, trafik, bayram tatili
i̇stanbul, karabük, gerede, türkiye, trafik, bayram tatili
Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
01:29 09.06.2025 (güncellendi: 01:36 09.06.2025)
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'a dönüşler başladı. Akşam saatlerinde yollarda trafikte akıcı yoğunluk gözlemlendi.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu trafiği de beraberinde getirdi.
Pazar akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.
Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik zaman zaman yoğunlaştı.
D-100 karayolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemlendi.
Otoyolun ve D-100 karayolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam etti.
Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde de dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk meydana geldi.
Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görüldü.
Trafiğin yavaşlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere Rampası kesiminde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.
Jandarma, karayolları ve trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.