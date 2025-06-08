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44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:45
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:49
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:54
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
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Yazlık ev fiyatları açıklandı: En ucuz ve en pahalı yazlık bölgeler nerede?
Yazlık ev fiyatları açıklandı: En ucuz ve en pahalı yazlık bölgeler nerede?
Sputnik Türkiye
Bayram döneminde yazlık bölgelere artan talep, konut fiyatlarını yükseltirken Çanakkale yüzde 46'lık yıllık artışla öne çıktı. İzmir'de Alaçatı'da metrekare... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
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Yazlık konut fiyatları bayram döneminde hızla artarken, Çanakkale yüzde 46'lık yıllık artışla en yüksek yükselişi kaydetti.Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kıyı bölgelerine artan talep, yazlık konut fiyatlarını tırmandırdı. Endeksa'nın Nisan 2025 verilerine göre, Çanakkale son bir yılda yüzde 46 fiyat artışıyla en hızlı yükselen il olurken, İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da metrekare fiyatı 143 bin 971 TL'yle rekor seviyeye ulaştı.Muğla'nın popüler ilçesi Bodrum'da fiyat artışı yüzde 15'te kalırken, Mersin (28 bin 259 TL/m²) ve İstanbul'un Silivri ilçesi (35 bin 53 TL/m²) bütçe dostu seçenekler olarak öne çıktı.Kiralık konutlarda ise Çeşme yüzde 83, Alaçatı yüzde 80 zamla dikkat çekti. Alaçatı'da ortalama kira 50 bin 762 TL'ye çıkarak, yazlık konut piyasasının ne kadar hareketlendiğini gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kurban-bayraminda-6-bin-nufuslu-ilce-doldu-tasti-turistik-ilceye-gunde-60-bin-kisi-geldi-1096871991.html
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çanakkale, bodrum, mersin, tl, türkiye, yaz, yaz tatili, yaz sezonu, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, resmi tatil konutu
çanakkale, bodrum, mersin, tl, türkiye, yaz, yaz tatili, yaz sezonu, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, adli tatil, okullar tatil, ulusal tatil günü, resmi tatil konutu

Yazlık ev fiyatları açıklandı: En ucuz ve en pahalı yazlık bölgeler nerede?

17:24 08.06.2025
© AATatil- Turizm
Tatil- Turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA
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Bayram döneminde yazlık bölgelere artan talep, konut fiyatlarını yükseltirken Çanakkale yüzde 46'lık yıllık artışla öne çıktı. İzmir'de Alaçatı'da metrekare fiyatı 143 bin 971 TL'ye ulaşırken, Bodrum'da fiyat artışları yavaşladı. Mersin ve Silivri dikkat çekerken, kiralık piyasada Alaçatı ortalama 50 bin 762 TL'yle zirvede yer aldı.
Yazlık konut fiyatları bayram döneminde hızla artarken, Çanakkale yüzde 46'lık yıllık artışla en yüksek yükselişi kaydetti.
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kıyı bölgelerine artan talep, yazlık konut fiyatlarını tırmandırdı. Endeksa'nın Nisan 2025 verilerine göre, Çanakkale son bir yılda yüzde 46 fiyat artışıyla en hızlı yükselen il olurken, İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da metrekare fiyatı 143 bin 971 TL'yle rekor seviyeye ulaştı.
Muğla'nın popüler ilçesi Bodrum'da fiyat artışı yüzde 15'te kalırken, Mersin (28 bin 259 TL/m²) ve İstanbul'un Silivri ilçesi (35 bin 53 TL/m²) bütçe dostu seçenekler olarak öne çıktı.
Kiralık konutlarda ise Çeşme yüzde 83, Alaçatı yüzde 80 zamla dikkat çekti. Alaçatı'da ortalama kira 50 bin 762 TL'ye çıkarak, yazlık konut piyasasının ne kadar hareketlendiğini gözler önüne serdi.
Amasra - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
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