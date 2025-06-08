https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/yazlik-ev-fiyatlari-aciklandi-en-ucuz-ve-en-pahali-yazlik-bolgeler-nerede-1096874367.html

Yazlık ev fiyatları açıklandı: En ucuz ve en pahalı yazlık bölgeler nerede?

Yazlık ev fiyatları açıklandı: En ucuz ve en pahalı yazlık bölgeler nerede?

Sputnik Türkiye

Bayram döneminde yazlık bölgelere artan talep, konut fiyatlarını yükseltirken Çanakkale yüzde 46'lık yıllık artışla öne çıktı. İzmir'de Alaçatı'da metrekare... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T17:24+0300

2025-06-08T17:24+0300

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Yazlık konut fiyatları bayram döneminde hızla artarken, Çanakkale yüzde 46'lık yıllık artışla en yüksek yükselişi kaydetti.Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kıyı bölgelerine artan talep, yazlık konut fiyatlarını tırmandırdı. Endeksa'nın Nisan 2025 verilerine göre, Çanakkale son bir yılda yüzde 46 fiyat artışıyla en hızlı yükselen il olurken, İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da metrekare fiyatı 143 bin 971 TL'yle rekor seviyeye ulaştı.Muğla'nın popüler ilçesi Bodrum'da fiyat artışı yüzde 15'te kalırken, Mersin (28 bin 259 TL/m²) ve İstanbul'un Silivri ilçesi (35 bin 53 TL/m²) bütçe dostu seçenekler olarak öne çıktı.Kiralık konutlarda ise Çeşme yüzde 83, Alaçatı yüzde 80 zamla dikkat çekti. Alaçatı'da ortalama kira 50 bin 762 TL'ye çıkarak, yazlık konut piyasasının ne kadar hareketlendiğini gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/kurban-bayraminda-6-bin-nufuslu-ilce-doldu-tasti-turistik-ilceye-gunde-60-bin-kisi-geldi-1096871991.html

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