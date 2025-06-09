https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/galatasarayda-morata-depremi-icardi-ile-tartisma-sonrasi-yollar-ayriliyor-1096880598.html

Galatasaray'da Morata depremi: Icardi ile tartışma sonrası yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Morata depremi: Icardi ile tartışma sonrası yollar ayrılıyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız forvet Alvaro Morata'nın Mauro Icardi ile yaşadığı tartışma... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T10:11+0300

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yenikapı

galatasaray

süper lig

mauro icardi

spor

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Galatasaray'da 2024-2025 sezonuna hazırlık çalışmaları sürerken kulüpte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi AC Milan'dan kiralık olarak transfer edilen Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı kesinleşti.Şampiyonluk Kutlamasında Yaşanan TartışmaSarı-kırmızılı ekibin Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'daki organizasyonda yaşanan olaylar, Morata'nın Galatasaray'dan ayrılık kararının temelini oluşturdu. İlk etapta İspanyol futbolcunun çocuğu için erken ayrıldığı belirtilse de gerçek sebep farklı çıktı.Icardi ile Yaşanan GerginlikKutlama organizasyonu sırasında Alvaro Morata ve Mauro Icardi arasında ciddi bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Bu tartışma sonrasında Morata'nın alandan ayrıldığı ve kulüp yönetimiyle ilişkilerinin tamamen koptuğu belirtiliyor.Transfer Planları Değişiyor32 yaşındaki deneyimli forvetin normal şartlarda 2025 Ocak ayına kadar Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bulunuyor. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında Morata'nın sözleşmesini tamamlamayacağı ve yaz transfer döneminde kulüpten ayrılacağı öne sürülüyor.Bu Sezonki PerformansıAlvaro Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 7 gol atıp 3 asist kaydetti. İspanyol futbolcunun performansı tatmin edici olmasına rağmen yaşanan kişisel problemler ayrılık kararını getirdi.Galatasaray'da Yeni DönemKulüp yönetimi, Morata'nın ayrılığı sonrasında forvet hattını güçlendirmek için yeni transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadro planlamasını bu gelişme doğrultusunda yeniden şekillendiriyor.

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