https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/rusya-g20de-issizlik-oraninin-en-dusuk-oldugu-ikinci-ulke-1096880452.html

Rusya, G20’de işsizlik oranının en düşük olduğu ikinci ülke

Rusya, G20’de işsizlik oranının en düşük olduğu ikinci ülke

Sputnik Türkiye

Rusya, bu yılın ilk çeyreğinde, G20 ülkeleri arasında en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke oldu. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T09:56+0300

2025-06-09T09:56+0300

2025-06-09T09:53+0300

dünya

rusya

i̇şsizlik

g20

meksika

japonya

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083268481_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_0cc72be2e9b6756c3b25d1ec64fc1edc.jpg

Sputnik, G20 ülkelerinin istatistik kurumlarının verilerini değerlendirerek, Rusya’nın en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke olduğu sonucuna ulaştı.Rusya'da işsizlik oranı yüzde 2.3'te kaldı. Böylece en büyük ekonomiler arasında Rusya işsizlik oranına göre dünyanın en büyük ikinci ülkesi haline geldi.Sıralamanın birinci basamağında Meksika bulunurken Japonya üçüncü oldu.Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün metodolojisine göre Rusya'da işsizlik oranının yüzde 2,3'e gerilediğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesi açısından dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/biden-vermisti-ukraynanin-elindeki-abramslarin-neredeyse-tumu-imha-edildi-1096880060.html

rusya

meksika

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, i̇şsizlik, g20, meksika, japonya, sputnik