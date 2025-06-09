https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/rusya-g20de-issizlik-oraninin-en-dusuk-oldugu-ikinci-ulke-1096880452.html
Rusya, G20’de işsizlik oranının en düşük olduğu ikinci ülke
Rusya, G20’de işsizlik oranının en düşük olduğu ikinci ülke
Sputnik Türkiye
Rusya, bu yılın ilk çeyreğinde, G20 ülkeleri arasında en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke oldu. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T09:56+0300
2025-06-09T09:56+0300
2025-06-09T09:53+0300
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Sputnik, G20 ülkelerinin istatistik kurumlarının verilerini değerlendirerek, Rusya’nın en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke olduğu sonucuna ulaştı.Rusya'da işsizlik oranı yüzde 2.3'te kaldı. Böylece en büyük ekonomiler arasında Rusya işsizlik oranına göre dünyanın en büyük ikinci ülkesi haline geldi.Sıralamanın birinci basamağında Meksika bulunurken Japonya üçüncü oldu.Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün metodolojisine göre Rusya'da işsizlik oranının yüzde 2,3'e gerilediğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesi açısından dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/biden-vermisti-ukraynanin-elindeki-abramslarin-neredeyse-tumu-imha-edildi-1096880060.html
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rusya, i̇şsizlik, g20, meksika, japonya, sputnik
rusya, i̇şsizlik, g20, meksika, japonya, sputnik
Rusya, G20’de işsizlik oranının en düşük olduğu ikinci ülke
Rusya, bu yılın ilk çeyreğinde, G20 ülkeleri arasında en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke oldu.
Sputnik, G20 ülkelerinin istatistik kurumlarının verilerini değerlendirerek, Rusya’nın en düşük işsizliğe sahip ikinci ülke olduğu sonucuna ulaştı.
Rusya'da işsizlik oranı yüzde 2.3'te kaldı. Böylece en büyük ekonomiler arasında Rusya işsizlik oranına göre dünyanın en büyük ikinci ülkesi haline geldi.
Sıralamanın birinci basamağında Meksika bulunurken Japonya üçüncü oldu.
Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün metodolojisine göre Rusya'da işsizlik oranının yüzde 2,3'e gerilediğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesi açısından dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini kaydetmişti.