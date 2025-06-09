https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/biden-vermisti-ukraynanin-elindeki-abramslarin-neredeyse-tumu-imha-edildi-1096880060.html

Biden vermişti: Ukrayna’nın elindeki Abrams’ların neredeyse tümü imha edildi

Biden vermişti: Ukrayna’nın elindeki Abrams’ların neredeyse tümü imha edildi

Sputnik Türkiye

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Abrams tanklarının büyük kısmı Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından özel askeri harekat bölgesinde imha edildi. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T08:59+0300

2025-06-09T08:59+0300

2025-06-09T08:56+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

abd

joe biden

abrams

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

avdeyevka

sergey lavrov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095183221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6850b5a911654dc27fd49ecbd0f0b5a.jpg

Sputnik’in yaptığı hesaplama, Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna ordusuna sağlanan 31 Abrams tankının 26’sının imha edildiğini ortaya koydu.Yapılan hesaplamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri 2024 Şubat ayından bu yana 26 adet Abrams tankını imha etti. İlk tank, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu tarafından 26 Şubat 2024’te Avdeyevka istikametinde etkisiz hale getirildi.Böylelikle Ukrayna ordusunun elinde bu türden sadece 5 tank kaldı.Biden, 2023 Ocak ayında, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmediği ve sadece çatışmayı uzattığı konusunda Batılı ülkeleri defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’ya askeri donanım ve teçhizat göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/putinden-2050-rusya-deniz-kuvvetleri-gelisim-stratejisine-onay-1096879910.html

ukrayna

rusya

avdeyevka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, joe biden, abrams, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, avdeyevka, sergey lavrov