https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/biden-vermisti-ukraynanin-elindeki-abramslarin-neredeyse-tumu-imha-edildi-1096880060.html
Biden vermişti: Ukrayna’nın elindeki Abrams’ların neredeyse tümü imha edildi
Biden vermişti: Ukrayna’nın elindeki Abrams’ların neredeyse tümü imha edildi
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Abrams tanklarının büyük kısmı Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından özel askeri harekat bölgesinde imha edildi. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T08:59+0300
2025-06-09T08:59+0300
2025-06-09T08:56+0300
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Sputnik’in yaptığı hesaplama, Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna ordusuna sağlanan 31 Abrams tankının 26’sının imha edildiğini ortaya koydu.Yapılan hesaplamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri 2024 Şubat ayından bu yana 26 adet Abrams tankını imha etti. İlk tank, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu tarafından 26 Şubat 2024’te Avdeyevka istikametinde etkisiz hale getirildi.Böylelikle Ukrayna ordusunun elinde bu türden sadece 5 tank kaldı.Biden, 2023 Ocak ayında, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmediği ve sadece çatışmayı uzattığı konusunda Batılı ülkeleri defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’ya askeri donanım ve teçhizat göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/putinden-2050-rusya-deniz-kuvvetleri-gelisim-stratejisine-onay-1096879910.html
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ukrayna, abd, joe biden, abrams, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, avdeyevka, sergey lavrov
ukrayna, abd, joe biden, abrams, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, avdeyevka, sergey lavrov
Biden vermişti: Ukrayna’nın elindeki Abrams’ların neredeyse tümü imha edildi
ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Abrams tanklarının büyük kısmı Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından özel askeri harekat bölgesinde imha edildi.
Sputnik’in yaptığı hesaplama, Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna ordusuna sağlanan 31 Abrams tankının 26’sının imha edildiğini ortaya koydu.
Yapılan hesaplamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri 2024 Şubat ayından bu yana 26 adet Abrams tankını imha etti. İlk tank, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu tarafından 26 Şubat 2024’te Avdeyevka istikametinde etkisiz hale getirildi.
Böylelikle Ukrayna ordusunun elinde bu türden sadece 5 tank kaldı.
Biden, 2023 Ocak ayında, Ukrayna’ya 31 adet M1 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmediği ve sadece çatışmayı uzattığı konusunda Batılı ülkeleri defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’ya askeri donanım ve teçhizat göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.