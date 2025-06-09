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07:01
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SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:51
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:55
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
47 dk
SESLİ HABER
Her yaz geri dönen kene kabusu
08:52
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:01
46 dk
ÖZEL HABER
Siyasetin bayram ajandası
09:47
9 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
10:01
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
10:20
16 dk
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15:52
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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, TEFI-2025 ödülünü kazandı
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, TEFI-2025 ödülünü kazandı
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, ‘Bilgi ve analitik final programının sunucusu’ dalında TEFI-2025 ödülünü kazandı. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, ‘Bilgi ve analitik final programının sunucusu’ dalında Rusya Televizyon Akademisi tarafından TV programlarına, ünlü gazetecilere ve kanallara takdim edilen TEFI-2025 ödülünü kazandı.Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’nun (VGTRK) Rossiya 1 kanalında yayınlanan ‘Vesti Nedeli’ programı ise ‘Bilgi ve analitik final programı’ dalında birinci oldu.Sunucu olarak Kiselev için bu ödül bir ilk olsa da, daha önce profesyonelliği sayesinde birçok kez ödüllendirilmişti.Rusya ve Ukrayna'nın en yüksek gazetecilik ve televizyon ödüllerine sahip olması bakımından fark yaratan Kiselev, 2004 yılında Ukrayna’nın en yüksek televizyon ödülü olan ‘Teletriumph’ ile Rusya ve Ukrayna’nın en yüksek gazetecilik ödülleri olan ‘Rusya'nın Altın Kalemi’ ve ‘Ukrayna'nın Altın Kalemi’ ödüllerine layık görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-afrikanin-sesi-dunyaya-duyurulmali---1093814100.html
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rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, dmitriy kiselev, ödül, vgtrk, ukrayna, gazeteci

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, TEFI-2025 ödülünü kazandı

20:04 09.06.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Kiselev
Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, ‘Bilgi ve analitik final programının sunucusu’ dalında TEFI-2025 ödülünü kazandı.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, ‘Bilgi ve analitik final programının sunucusu’ dalında Rusya Televizyon Akademisi tarafından TV programlarına, ünlü gazetecilere ve kanallara takdim edilen TEFI-2025 ödülünü kazandı.
Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’nun (VGTRK) Rossiya 1 kanalında yayınlanan ‘Vesti Nedeli’ programı ise ‘Bilgi ve analitik final programı’ dalında birinci oldu.
Sunucu olarak Kiselev için bu ödül bir ilk olsa da, daha önce profesyonelliği sayesinde birçok kez ödüllendirilmişti.
Rusya ve Ukrayna'nın en yüksek gazetecilik ve televizyon ödüllerine sahip olması bakımından fark yaratan Kiselev, 2004 yılında Ukrayna’nın en yüksek televizyon ödülü olan ‘Teletriumph’ ile Rusya ve Ukrayna’nın en yüksek gazetecilik ödülleri olan ‘Rusya'nın Altın Kalemi’ ve ‘Ukrayna'nın Altın Kalemi’ ödüllerine layık görüldü.
Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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