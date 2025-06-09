https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-tefi-2025-odulunu-kazandi-1096889614.html

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, TEFI-2025 ödülünü kazandı

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev, TEFI-2025 ödülünü kazandı

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, ‘Bilgi ve analitik final programının sunucusu’ dalında TEFI-2025 ödülünü kazandı. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, ‘Bilgi ve analitik final programının sunucusu’ dalında Rusya Televizyon Akademisi tarafından TV programlarına, ünlü gazetecilere ve kanallara takdim edilen TEFI-2025 ödülünü kazandı.Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu’nun (VGTRK) Rossiya 1 kanalında yayınlanan ‘Vesti Nedeli’ programı ise ‘Bilgi ve analitik final programı’ dalında birinci oldu.Sunucu olarak Kiselev için bu ödül bir ilk olsa da, daha önce profesyonelliği sayesinde birçok kez ödüllendirilmişti.Rusya ve Ukrayna'nın en yüksek gazetecilik ve televizyon ödüllerine sahip olması bakımından fark yaratan Kiselev, 2004 yılında Ukrayna’nın en yüksek televizyon ödülü olan ‘Teletriumph’ ile Rusya ve Ukrayna’nın en yüksek gazetecilik ödülleri olan ‘Rusya'nın Altın Kalemi’ ve ‘Ukrayna'nın Altın Kalemi’ ödüllerine layık görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-afrikanin-sesi-dunyaya-duyurulmali---1093814100.html

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