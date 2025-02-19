https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-afrikanin-sesi-dunyaya-duyurulmali---1093814100.html
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Afrika'nın sesi dünyaya duyurulmalı
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Afrika'nın sesi dünyaya duyurulmalı
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, bugün Etiyopya'da açılışı gerçekleştirilen Sputnik çok işlevli bilgi merkeziyle ilgili yaptığı... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T22:40+0300
2025-02-19T22:40+0300
2025-02-19T22:50+0300
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Sputnik, Etiyopya'da bir yayın merkezi açarak Amharca dilinde yayın yapan ilk Rus medya kuruluşu olma özelliğini kazandı. Addis Ababa'daki temsilciliğin açılış törenine Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Etiyopya Federasyon Konseyi Başkanı Agyenyehu Teşager, Sputnik'i de bünyesinde barındıran Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve diğer üst düzey Rus ve Etiyopyalı siyasetçiler katıldı. Dmitriy Kiselev, yaptığı konuşmada “Afrika'nın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sesi dünyada duyulmalı. Burada alacağımız röportajlar ve bilgi kaynakları, dünya genelinde 32 dilde de yer alacak. Etiyopya, böylece yeni 32 sese kavuşmuş olacak. Etiyopya'nın dünyadaki sesi önemli ölçüde güçlenecek” ifadelerine yer verdi.Valentina Matviyenko ise “Geniş çaplı Rus-Etiyopya ve Rus-Afrika işbirliğini güçlendirme yolunda büyük bir adım atıyoruz. Afrika ülkelerinin çıkarlarının dikkate alınacağı, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşması için bilgi işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyebilirim” dedi. Etiyopya Danıştay Başkanı Agyenyehu Teşager, Sputnik'in faaliyetlerinin Etiyopya ile Rusya arasındaki diplomatik bağların güçlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, “Sputnik'in hedeflerine ulaşacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.Etiyopya'daki Sputnik ofisi, Rus medyasının bu ölçekteki ilk çok işlevli yayın merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkez kapsamında Radyo, web sitesi, sosyal medya ve uygulamalar için Amharca ve İngilizce içerik üretimi ve Afrika Birliği gibi kuruluşlarla muhabirlik çalışmaları yürütülmesi planlanıyor. Amharca dilinde çeşitli projeler halihazırda hayata geçirilmeye başladı.Sputnik, Afrika kıtasında aktif olarak varlığını geliştiriyor. Ayrıca Sputnik gazetecileri, Afrika devletlerinin üst düzey yetkilileriyle düzenli olarak röportajlar gerçekleştiriyor. İngilizce ve Fransızca radyo programları, Nijerya, Botsvana, Kamerun, Nijer, Mali, Gine, Zambiya gibi ülkelerdeki radyo istasyonlarında yayınlanıyor. Sputnik, Afrika Yayın Birliği'nin de bir üyesi ve çeşitli radyo ödüllerinin sahibi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/etiyopyada-sputnik-yayin-merkez-acildi-1093813895.html
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haber, dmitriy kiselev, afrika, etiyopya, valentina matviyenko, sputnik, radyo, rossiya segodnya
haber, dmitriy kiselev, afrika, etiyopya, valentina matviyenko, sputnik, radyo, rossiya segodnya
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Afrika'nın sesi dünyaya duyurulmalı
22:40 19.02.2025 (güncellendi: 22:50 19.02.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, bugün Etiyopya'da açılışı gerçekleştirilen Sputnik çok işlevli bilgi merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada Afrika'da yapılacak olan içeriklerin 32 dilde de yer bulacağını söyledi. Kiselev "Afrika'nın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sesi dünyada duyulmalı" dedi.
Sputnik, Etiyopya'da bir yayın merkezi açarak Amharca dilinde yayın yapan ilk Rus medya kuruluşu olma özelliğini kazandı.
Addis Ababa'daki temsilciliğin açılış törenine Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Etiyopya Federasyon Konseyi Başkanı Agyenyehu Teşager, Sputnik'i de bünyesinde barındıran Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve diğer üst düzey Rus ve Etiyopyalı siyasetçiler katıldı.
Dmitriy Kiselev, yaptığı konuşmada “Afrika'nın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sesi dünyada duyulmalı. Burada alacağımız röportajlar ve bilgi kaynakları, dünya genelinde 32 dilde de yer alacak. Etiyopya, böylece yeni 32 sese kavuşmuş olacak. Etiyopya'nın dünyadaki sesi önemli ölçüde güçlenecek” ifadelerine yer verdi.
Valentina Matviyenko ise “Geniş çaplı Rus-Etiyopya ve Rus-Afrika işbirliğini güçlendirme yolunda büyük bir adım atıyoruz. Afrika ülkelerinin çıkarlarının dikkate alınacağı, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşması için bilgi işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Etiyopya Danıştay Başkanı Agyenyehu Teşager, Sputnik'in faaliyetlerinin Etiyopya ile Rusya arasındaki diplomatik bağların güçlenmesine katkıda bulunacağını belirterek, “Sputnik'in hedeflerine ulaşacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Etiyopya'daki Sputnik ofisi, Rus medyasının bu ölçekteki ilk çok işlevli yayın merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkez kapsamında Radyo, web sitesi, sosyal medya ve uygulamalar için Amharca ve İngilizce içerik üretimi ve Afrika Birliği gibi kuruluşlarla muhabirlik çalışmaları yürütülmesi planlanıyor. Amharca dilinde çeşitli projeler halihazırda hayata geçirilmeye başladı.
Sputnik, Afrika kıtasında aktif olarak varlığını geliştiriyor. Ayrıca Sputnik gazetecileri, Afrika devletlerinin üst düzey yetkilileriyle düzenli olarak röportajlar gerçekleştiriyor. İngilizce ve Fransızca radyo programları, Nijerya, Botsvana, Kamerun, Nijer, Mali, Gine, Zambiya gibi ülkelerdeki radyo istasyonlarında yayınlanıyor. Sputnik, Afrika Yayın Birliği'nin de bir üyesi ve çeşitli radyo ödüllerinin sahibi.