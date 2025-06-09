https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/ronaldo-transfer-bombasini-patlatti-neden-al-nassrda-kaldi-iste-gercek-sebep-1096884040.html
Ronaldo transfer bombasını patlattı: Neden Al Nassr'da kaldı? İşte gerçek sebep
Ronaldo transfer bombasını patlattı: Neden Al Nassr'da kaldı? İşte gerçek sebep
Sputnik Türkiye
40 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında merak edilen soruyu yanıtladı. Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Ronaldo, yeni sezon için... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T12:26+0300
2025-06-09T12:26+0300
2025-06-09T12:26+0300
spor
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al nassr
futbol
transfer
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Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. Al Nassr ile sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki Portekizli yıldız, Uluslar Ligi başarısının ardından verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.Sözleşme belirsizliği sona erdiSuudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun kariyerine nerede devam edeceği futbol dünyasında büyük merak konusu olmuştu. Çeşitli takımlardan transfer teklifleri alan deneyimli futbolcu, nihayet kararını açıkladı.Ronaldo'dan net açıklamaPortekizli süperstar, canlı yayında yaptığı açıklamada Al Nassr ile sözleşme yenilediğini duyurdu. Ronaldo, "Futbola devam edeceğim ve Al Nassr formasını giymeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.İstatistikler etkileyiciCristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı 105 maçta 93 gol atıp 19 asist kaydetti. Bu performansı, Suudi Pro Ligi'nde büyük etki yaratmasını sağladı.Transfer spekülasyonlarıSözleşmesi sona ermeden önce Ronaldo'ya çeşitli Suudi Arabistan takımlarından teklifler geldiği konuşuluyordu. Ancak 40 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'da kalma yönünde tercih kullandı.Kariyer planlamasıCristiano Ronaldo, futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürme kararı alırken, yaşının getirdiği deneyimi takımına katmaya devam edecek. Al Nassr yönetimi de Ronaldo'nun kalmasından memnuniyet duyuyor.Takım performansıAl Nassr, Ronaldo'nun katkılarıyla Suudi Pro Ligi'nde önemli başarılar elde etti. Takımın gol kralı pozisyonundaki Portekizli yıldız, yeni sezonda da benzer performans sergilemeyi hedefliyor.Gelecek hedefleriSözleşme yenileme açıklaması yapan Ronaldo, Al Nassr ile birlikte yeni hedefler belirlediğini söyledi. Takımın şampiyonluk mücadelesinde aktif rol almayı planlıyor.Uluslararası kariyeriPortekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi zaferinin ardından açıklama yapan Ronaldo, kulüp kariyerinde de istikrarı tercih ettiğini gösterdi. Milli takım ve kulüp arasında denge kurma konusunda deneyimli.40 yaşındaki efsanevi futbolcu, Al Nassr ile yeni sözleşmesiyle birlikte Suudi Arabistan futboluna katkı sağlamaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/galatasarayda-morata-depremi-icardi-ile-tartisma-sonrasi-yollar-ayriliyor-1096880598.html
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suudi arabistan, ronaldo, cristiano ronaldo, al nassr, futbol, transfer
suudi arabistan, ronaldo, cristiano ronaldo, al nassr, futbol, transfer
Ronaldo transfer bombasını patlattı: Neden Al Nassr'da kaldı? İşte gerçek sebep
40 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında merak edilen soruyu yanıtladı. Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Ronaldo, yeni sezon için aynı takımda kalmaya karar verdiğini duyurdu.
Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. Al Nassr ile sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki Portekizli yıldız, Uluslar Ligi başarısının ardından verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
Sözleşme belirsizliği sona erdi
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun kariyerine nerede devam edeceği futbol dünyasında büyük merak konusu olmuştu. Çeşitli takımlardan transfer teklifleri alan deneyimli futbolcu, nihayet kararını açıkladı.
Portekizli süperstar, canlı yayında yaptığı açıklamada Al Nassr ile sözleşme yenilediğini duyurdu. Ronaldo, "Futbola devam edeceğim ve Al Nassr formasını giymeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı 105 maçta 93 gol atıp 19 asist kaydetti. Bu performansı, Suudi Pro Ligi'nde büyük etki yaratmasını sağladı.
Sözleşmesi sona ermeden önce Ronaldo'ya çeşitli Suudi Arabistan takımlarından teklifler geldiği konuşuluyordu. Ancak 40 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'da kalma yönünde tercih kullandı.
Cristiano Ronaldo, futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürme kararı alırken, yaşının getirdiği deneyimi takımına katmaya devam edecek. Al Nassr yönetimi de Ronaldo'nun kalmasından memnuniyet duyuyor.
Al Nassr, Ronaldo'nun katkılarıyla Suudi Pro Ligi'nde önemli başarılar elde etti. Takımın gol kralı pozisyonundaki Portekizli yıldız, yeni sezonda da benzer performans sergilemeyi hedefliyor.
Sözleşme yenileme açıklaması yapan Ronaldo, Al Nassr ile birlikte yeni hedefler belirlediğini söyledi. Takımın şampiyonluk mücadelesinde aktif rol almayı planlıyor.
Portekiz Milli Takımı ile Uluslar Ligi zaferinin ardından açıklama yapan Ronaldo, kulüp kariyerinde de istikrarı tercih ettiğini gösterdi. Milli takım ve kulüp arasında denge kurma konusunda deneyimli.
40 yaşındaki efsanevi futbolcu, Al Nassr ile yeni sözleşmesiyle birlikte Suudi Arabistan futboluna katkı sağlamaya devam edecek.