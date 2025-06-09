https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/putinden-2050-rusya-deniz-kuvvetleri-gelisim-stratejisine-onay-1096879910.html
Putin’den 2050 Rusya Deniz Kuvvetleri Gelişim Stratejisi’ne onay
Putin’den 2050 Rusya Deniz Kuvvetleri Gelişim Stratejisi’ne onay
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Donanması’nın 2050 yılına kadar Gelişim Stratejisini onayladı. Böyle bir belge, ülkenin modern tarihinde ilk kez kabul edilmiş... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T08:01+0300
2025-06-09T08:01+0300
2025-06-09T08:56+0300
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Rusya Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkenin modern tarihinde ilk kez hazırlanan ve 2050 yılına kadarki dönemi kapsayan Deniz Kuvvetleri Gelişim Stratejisi’nin Başkan Vladimir Putin tarafından imzalandığını duyurdu.Stratejinin hazırlanması kararının, geçen yılın Temmuz ayında Kremlin'de yapılan bir toplantıda alındığını anlatan Patruşev, “Başkan'ın talimatı üzerine Savunma Bakanlığı bir Strateji taslağı hazırladı, bu taslak daha sonra Rusya Denizcilik Kurulu tarafından federal kurum ve kuruluşların önerileri de dikkate alınarak gözden geçirildi. Stratejinin son hali değerlendirilmek üzere Devlet Başkanı'na sunuldu ve Devlet Başkanı da 30 Mayıs'ta belgeyi onayladı” şeklinde konuştu.Belgeyle ilgili detay vermeyen Patruşev, “Ayrıntılara girmeden sadece, modern tarihte ilk kez böyle bir stratejik planlama belgesinin kabul edildiğini söyleyebilirim. Bu durum, güçlü ve modern bir filonun geliştirilmesinin ülkemiz için bir öncelik olduğunu bir kez daha vurguluyor. Rusya'nın dünyanın en büyük deniz güçlerinden biri olma konumu giderek yeniden tesis ediliyor” diye ekledi.
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rusya, rusya deniz kuvvetleri, rus donanması, vladimir putin, nikolay patruşev
Putin’den 2050 Rusya Deniz Kuvvetleri Gelişim Stratejisi’ne onay
08:01 09.06.2025 (güncellendi: 08:56 09.06.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Donanması’nın 2050 yılına kadar Gelişim Stratejisini onayladı. Böyle bir belge, ülkenin modern tarihinde ilk kez kabul edilmiş oldu.
Rusya Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkenin modern tarihinde ilk kez hazırlanan ve 2050 yılına kadarki dönemi kapsayan Deniz Kuvvetleri Gelişim Stratejisi’nin Başkan Vladimir Putin tarafından imzalandığını duyurdu.
Stratejinin hazırlanması kararının, geçen yılın Temmuz ayında Kremlin'de yapılan bir toplantıda alındığını anlatan Patruşev, “Başkan'ın talimatı üzerine Savunma Bakanlığı bir Strateji taslağı hazırladı, bu taslak daha sonra Rusya Denizcilik Kurulu tarafından federal kurum ve kuruluşların önerileri de dikkate alınarak gözden geçirildi. Stratejinin son hali değerlendirilmek üzere Devlet Başkanı'na sunuldu ve Devlet Başkanı da 30 Mayıs'ta belgeyi onayladı” şeklinde konuştu.
Belgeyle ilgili detay vermeyen Patruşev, “Ayrıntılara girmeden sadece, modern tarihte ilk kez böyle bir stratejik planlama belgesinin kabul edildiğini söyleyebilirim. Bu durum, güçlü ve modern bir filonun geliştirilmesinin ülkemiz için bir öncelik olduğunu bir kez daha vurguluyor. Rusya'nın dünyanın en büyük deniz güçlerinden biri olma konumu giderek yeniden tesis ediliyor” diye ekledi.