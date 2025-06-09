https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/portekiz-ikinci-kez-uluslar-ligi-sampiyonluguna-ulasti-ispanya-penaltilarla-5-3-maglup-oldu-1096877525.html

Portekiz ikinci kez Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı: İspanya penaltılarla 5-3 mağlup oldu

Portekiz ikinci kez Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı: İspanya penaltılarla 5-3 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

2025 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya'yı penaltılarla 5-3 yenen Portekiz oldu. Şampiyon Portekiz'in oyuncuları büyük sevinç eşliğinde kupayı kaldırdı. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T01:17+0300

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2025 UEFA Uluslar Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta Portekiz penaltılarla İspanya'yı 5-3 yenerek şampiyon oldu.Münih'teki Allianz Arena'da oynanan maçın 21. dakikasında Martin Zubimendi, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.Portekizli Nuno Mendes 5 dakika sonra sahneye çıkarak skora eşitlik getirdi.Mikel Oyarzabal ile 45. dakikada yeniden skoru İspanya lehine değiştirdi.Portekiz'in tecrübeli yıldızı, kaptan Cristiano Ronaldo 61. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek skorda tekrar eşitliği sağladı: 2-2.88. dakikada Ronaldo yerini Goncalo Ramos'a bıraktı.Karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi.Galatasaray forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata'nın 4. penaltıyı kaçırmasıyla Portekiz, tarihindeki ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

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