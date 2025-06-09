https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/peskov-dnepropetrovsk-yonundeki-ilerleme-tampon-bolge-olusturma-amacli-1096885039.html

Peskov: Dnepropetrovsk yönündeki ilerleme tampon bölge oluşturma amaçlı

Peskov: Dnepropetrovsk yönündeki ilerleme tampon bölge oluşturma amaçlı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerlemenin tampon bölge oluşturma amaçlı olduğunu belirtti. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T13:20+0300

2025-06-09T13:20+0300

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dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

dnepropetrovsk

rus ordusu

ruble

nato

afrika

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, “Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilerlemesinin, diğer şeylerin yanı sıra, bir tampon bölge oluşturma çabası” ifadesini kullandı.Peskov, sivil hedefleri vuran Kiev rejiminin özüne ilişkin vizyonda önemli değişiklikler olmasına rağmen Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere devam edeceğini kaydetti.Bank of America’nın 2025’in en sağlam yabancı para birimi olarak rubleyi ilan etmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bank of America olmasa bile, bunu çıplak gözle kendimiz görebiliriz. Özel bir uzman olmaya gerek yok” dedi.Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar:

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, dnepropetrovsk, rus ordusu, ruble, nato, afrika