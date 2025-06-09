https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/peskov-dnepropetrovsk-yonundeki-ilerleme-tampon-bolge-olusturma-amacli-1096885039.html
Peskov: Dnepropetrovsk yönündeki ilerleme tampon bölge oluşturma amaçlı
Peskov: Dnepropetrovsk yönündeki ilerleme tampon bölge oluşturma amaçlı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerlemenin tampon bölge oluşturma amaçlı olduğunu belirtti. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T13:20+0300
2025-06-09T13:20+0300
2025-06-09T13:16+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
dnepropetrovsk
rus ordusu
ruble
nato
afrika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, “Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilerlemesinin, diğer şeylerin yanı sıra, bir tampon bölge oluşturma çabası” ifadesini kullandı.Peskov, sivil hedefleri vuran Kiev rejiminin özüne ilişkin vizyonda önemli değişiklikler olmasına rağmen Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere devam edeceğini kaydetti.Bank of America’nın 2025’in en sağlam yabancı para birimi olarak rubleyi ilan etmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bank of America olmasa bile, bunu çıplak gözle kendimiz görebiliriz. Özel bir uzman olmaya gerek yok” dedi.Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/moskovadaki-silah-fabrikasina-saldiri-planlayan-iki-kisi-yakalandi-1096884595.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, dnepropetrovsk, rus ordusu, ruble, nato, afrika
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, dnepropetrovsk, rus ordusu, ruble, nato, afrika
Peskov: Dnepropetrovsk yönündeki ilerleme tampon bölge oluşturma amaçlı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerlemenin tampon bölge oluşturma amaçlı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, “Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilerlemesinin, diğer şeylerin yanı sıra, bir tampon bölge oluşturma çabası” ifadesini kullandı.
Peskov, sivil hedefleri vuran Kiev rejiminin özüne ilişkin vizyonda önemli değişiklikler olmasına rağmen Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere devam edeceğini kaydetti.
Bank of America’nın 2025’in en sağlam yabancı para birimi olarak rubleyi ilan etmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Bank of America olmasa bile, bunu çıplak gözle kendimiz görebiliriz. Özel bir uzman olmaya gerek yok” dedi.
Peskov’un açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar:
Rusya, Ukraynalı askerlerin cenazelerini Ukrayna'ya iadesine ilişkin anlaşmaları yerine getirmeye hazır. Rus uzmanlar sahada bulunuyor.
Rusya, İstanbul'da varılan esir değişimi anlaşmalarına sadık kalıyor.
Ukrayna'nın takasın başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin açıklamaları pek makul sayılamaz.
NATO, Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir araç değil, ittifak çatışma için kurulmuştu.
Öyle ya da böyle Rusya, NATO'nun saldırgan eylemlerine karşılık vermek zorunda. Buna, ittifakın yeni üyelerinin eylemleri de dahil.
Rusya bir noktada NATO'nun eylemlerine karşılık olarak orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma hakkını saklı tutar.
Rusya'nın Afrika'daki varlığı giderek artan bir şekilde gelişiyor.