https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/moskovadaki-silah-fabrikasina-saldiri-planlayan-iki-kisi-yakalandi-1096884595.html

Moskova’daki silah fabrikasına saldırı planlayan iki kişi yakalandı

Moskova’daki silah fabrikasına saldırı planlayan iki kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınan kişiler Ukraynalı bir terör örgütünün talimatıyla Moskova'daki bir silah... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T12:48+0300

2025-06-09T12:48+0300

2025-06-09T12:45+0300

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sabotaj

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terör

terör örgütü

telegram

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB’nin açıklamasında, Moskova Bölgesinde yer alan bir savunma sanayi işletmesinde sabotaj yapmayı planlayan 1987 ve 1999 doğumlu iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetlerinin bastırıldığı ifade edildi.Şüphelilerin sosyal medya platformu Telegram üzerinden Ukraynalı bir örgütle iletişime geçtiği, fabrikaya işçi olarak alındığı ve patlayıcı cihazlar ürettiği tespit edildi.Söz konusu kişiler, el yapımı bombayı fabrikaya geçirmeye çalıştığı sırada yakalandı.Gözaltına alınanlardan biri, fabrikanın işleyişini sağlayan enerji, su ve doğalgaz hatlarına yönelik keşif yürüttüğünü anlattı.Sabotajcıların fabrikaya gizlice sokmaya çalıştıkları patlayıcı düzeneklere pil şarj aleti görünümü verildiği belirtildi.

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rusya, moskova, savunma sanayi, sabotaj, ukrayna, terör, terör örgütü, telegram, rusya federal güvenlik servisi (fsb)