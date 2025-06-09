https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/moskovadaki-silah-fabrikasina-saldiri-planlayan-iki-kisi-yakalandi-1096884595.html
Moskova’daki silah fabrikasına saldırı planlayan iki kişi yakalandı
Moskova’daki silah fabrikasına saldırı planlayan iki kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınan kişiler Ukraynalı bir terör örgütünün talimatıyla Moskova'daki bir silah... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T12:48+0300
2025-06-09T12:48+0300
2025-06-09T12:45+0300
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savunma sanayi
sabotaj
ukrayna
terör
terör örgütü
telegram
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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FSB’nin açıklamasında, Moskova Bölgesinde yer alan bir savunma sanayi işletmesinde sabotaj yapmayı planlayan 1987 ve 1999 doğumlu iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetlerinin bastırıldığı ifade edildi.Şüphelilerin sosyal medya platformu Telegram üzerinden Ukraynalı bir örgütle iletişime geçtiği, fabrikaya işçi olarak alındığı ve patlayıcı cihazlar ürettiği tespit edildi.Söz konusu kişiler, el yapımı bombayı fabrikaya geçirmeye çalıştığı sırada yakalandı.Gözaltına alınanlardan biri, fabrikanın işleyişini sağlayan enerji, su ve doğalgaz hatlarına yönelik keşif yürüttüğünü anlattı.Sabotajcıların fabrikaya gizlice sokmaya çalıştıkları patlayıcı düzeneklere pil şarj aleti görünümü verildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/helikopter-parcalarini-ukraynaya-kaciracaklardi-fsb-yasadisi-faaliyeti-engelledi-1096882517.html
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rusya, moskova, savunma sanayi, sabotaj, ukrayna, terör, terör örgütü, telegram, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, moskova, savunma sanayi, sabotaj, ukrayna, terör, terör örgütü, telegram, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Moskova’daki silah fabrikasına saldırı planlayan iki kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınan kişiler Ukraynalı bir terör örgütünün talimatıyla Moskova'daki bir silah fabrikasına sabotaj hazırlığı içindeydi.
FSB’nin açıklamasında, Moskova Bölgesinde yer alan bir savunma sanayi işletmesinde sabotaj yapmayı planlayan 1987 ve 1999 doğumlu iki Rusya vatandaşının yasadışı faaliyetlerinin bastırıldığı ifade edildi.
Şüphelilerin sosyal medya platformu Telegram üzerinden Ukraynalı bir örgütle iletişime geçtiği, fabrikaya işçi olarak alındığı ve patlayıcı cihazlar ürettiği tespit edildi.
Söz konusu kişiler, el yapımı bombayı fabrikaya geçirmeye çalıştığı sırada yakalandı.
Gözaltına alınanlardan biri, fabrikanın işleyişini sağlayan enerji, su ve doğalgaz hatlarına yönelik keşif yürüttüğünü anlattı.
Sabotajcıların fabrikaya gizlice sokmaya çalıştıkları patlayıcı düzeneklere pil şarj aleti görünümü verildiği belirtildi.