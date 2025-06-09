https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-kizi-babamin-kanini-yerde-birakmayin-1096891463.html

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı: Babamın kanını yerde bırakmayın

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı: Babamın kanını yerde bırakmayın

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kızı Nehir Zeyrek, sosyal medyada duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Nehir Zeyrek, 48... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T22:17+0300

2025-06-09T22:17+0300

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasının vefatının ardından paylaşım yaptı.Sosyal medya hesabından "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullanan Nehir Zeyrek, acısını bu sözlerle dile getirdi. Paylaşım, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken komplo teorileri konuşuldu.Ferdi Zeyrek neden öldü?Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evinin havuz bölümünde 80 volt gücünde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/chp-lideri-ozel-ferdi-zeyrekin-vefati-ardindan-gozyaslarini-tutamadi-manisa-o-kadar-cok-sey-1096891130.html

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manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, elektrik teli