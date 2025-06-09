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CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatı ardından gözyaşlarını tutamadı: 'Manisa o kadar çok şey kaybetti ki'
CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatı ardından gözyaşlarını tutamadı: 'Manisa o kadar çok şey kaybetti ki'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle gözyaşlarını tutamazken, Zeyrek'in cenazesinin 10 Haziran... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T21:37+0300
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Hafsa Sultan Hastanesi önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in kaybının hem ailesi hem de şehir için büyük bir yıkım olduğunu dile getirdi.48 yaşında evinde geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle gözyaşlarını tutamayan CHP lideri Özgür Özel şöyle konuştu:Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni ne zaman?CHP lideri Özel, merhum Ferdi Zeyrek için 10 Haziran Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenleneceğini ardından Hatuniye Camisi'nde öğle namazı kılınacağını duyurdu. Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı ise Cumhuriyet Meydanı'nda kılındıktan sonra, yürüyüşle Manisa Tarzan'ın da defnedildiği birinci mezarlığa naaşı defnedilecek. Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda 3 gün boyunca kabul edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html
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CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatı ardından gözyaşlarını tutamadı: 'Manisa o kadar çok şey kaybetti ki'
21:37 09.06.2025 (güncellendi: 21:40 09.06.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle gözyaşlarını tutamazken, Zeyrek'in cenazesinin 10 Haziran Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Hatuniye Camisi'nde defnedileceğini açıkladı.
Hafsa Sultan Hastanesi önünde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in kaybının hem ailesi hem de şehir için büyük bir yıkım olduğunu dile getirdi.
48 yaşında evinde geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle gözyaşlarını tutamayan CHP lideri Özgür Özel şöyle konuştu:
Manisa'nın partili, partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim. Kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı bir siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımızı, Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden, siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki. Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediğimizi düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz.
Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni ne zaman?
CHP lideri Özel, merhum Ferdi Zeyrek için 10 Haziran Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenleneceğini ardından Hatuniye Camisi'nde öğle namazı kılınacağını duyurdu. Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı ise Cumhuriyet Meydanı'nda kılındıktan sonra, yürüyüşle Manisa Tarzan'ın da defnedildiği birinci mezarlığa naaşı defnedilecek. Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda 3 gün boyunca kabul edilecek.