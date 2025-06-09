CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatı ardından gözyaşlarını tutamadı: 'Manisa o kadar çok şey kaybetti ki'

Manisa'nın partili, partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim. Kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı bir siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımızı, Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden, siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki. Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediğimizi düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz.