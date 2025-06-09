https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-hayatini-kaybettigi-hastanenin-bashekiminden-1096889468.html

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin başhekiminden açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin başhekiminden açıklama

Sputnik Türkiye

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T19:40+0300

2025-06-09T19:40+0300

2025-06-09T19:44+0300

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Topçu açıklamasında şunları ifade etti:Zeyrek'in cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-1096888178.html

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