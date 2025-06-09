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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin başhekiminden açıklama
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin başhekiminden açıklama
Sputnik Türkiye
Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T19:40+0300
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Topçu açıklamasında şunları ifade etti:Zeyrek'in cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin başhekiminden açıklama

19:40 09.06.2025 (güncellendi: 19:44 09.06.2025)
© AA / Ahmet BayramHastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu
Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
© AA / Ahmet Bayram
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Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Zeyrek'in tedavisinin cuma günü saat 23.30'dan itibaren hastanelerinde sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Topçu açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Zeyrek'in cenaze programının daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2025
TÜRKİYE
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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