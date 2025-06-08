https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mhp-lideri-bahceli-ozeli-arayarak-ferdi-zeyrek-icin-gecmis-olsun-dileklerinde-bulundu-1096871680.html

MHP lideri Bahçeli, Özel'i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Özel'i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Lideri Özgür Özel’i... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T14:13+0300

2025-06-08T14:13+0300

2025-06-08T14:55+0300

türki̇ye

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devlet bahçeli

mhp

manisa

manisa valiliği

manisa büyükşehir belediyesi

sağlık

elektrik

elektrik kesintisi

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Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.Manisa'da evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi alan MHP lideri Devlet Bahçeli, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-elektrik-akimina-kapilmasiyla-ilgili-sorusturmada-20den-fazla-tanigin-ifadesi-alindi-evde-1096870613.html

türki̇ye

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