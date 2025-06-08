https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/mhp-lideri-bahceli-ozeli-arayarak-ferdi-zeyrek-icin-gecmis-olsun-dileklerinde-bulundu-1096871680.html
MHP lideri Bahçeli, Özel'i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu
MHP lideri Bahçeli, Özel'i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Lideri Özgür Özel’i... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T14:13+0300
2025-06-08T14:13+0300
2025-06-08T14:55+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
devlet bahçeli
mhp
manisa
manisa valiliği
manisa büyükşehir belediyesi
sağlık
elektrik
elektrik kesintisi
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Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.Manisa'da evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi alan MHP lideri Devlet Bahçeli, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-elektrik-akimina-kapilmasiyla-ilgili-sorusturmada-20den-fazla-tanigin-ifadesi-alindi-evde-1096870613.html
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ferdi zeyrek, devlet bahçeli, mhp, manisa, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, sağlık, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, elektrik teli
MHP lideri Bahçeli, Özel'i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerinde bulundu
14:13 08.06.2025 (güncellendi: 14:55 08.06.2025)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Lideri Özgür Özel’i telefonla aradı. Bahçeli, Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i arayarak Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Manisa'da evinde bulunan havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi alan MHP lideri Devlet Bahçeli, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.