https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/kurban-bayrami-tatili-sona-erdi-istanbulda-trafik-yogunlugu-basladi-1096889925.html
Kurban Bayramı tatili sona erdi: İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatili sona erdi: İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da dönüş trafiği başladı. Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T20:18+0300
2025-06-09T20:18+0300
2025-06-09T20:18+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
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Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda dönüş yönünde yoğun trafik oluştu.Bayram tatilinin son gününde tatil beldelerinden yola çıkan araçlar, İstanbul ve çevre illere giriş yapmaya başladı. Özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde yoğunluk yaşanırken, bazı noktalarda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.Öte yandan tatil beldelerinde giriş ve çıkışlarda trafik yoğunluğunun azalmaya başladığı ifade edildi. Tatilciler sabah saatlerinden itibaren yarın başlayacak mesai öncesi yola çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/bakan-yerlikaya-bayramin-dort-gunluk-bilancosunu-acikladi-3-bine-yakin-kaza-oldu-1096885400.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik polisi
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik polisi
Kurban Bayramı tatili sona erdi: İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da dönüş trafiği başladı. Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler bazı noktalarda yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.
Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda dönüş yönünde yoğun trafik oluştu.
Bayram tatilinin son gününde tatil beldelerinden yola çıkan araçlar, İstanbul ve çevre illere giriş yapmaya başladı. Özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde yoğunluk yaşanırken, bazı noktalarda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.
Öte yandan tatil beldelerinde giriş ve çıkışlarda trafik yoğunluğunun azalmaya başladığı ifade edildi. Tatilciler sabah saatlerinden itibaren yarın başlayacak mesai öncesi yola çıkmıştı.