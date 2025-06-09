https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/kurban-bayrami-tatili-sona-erdi-istanbulda-trafik-yogunlugu-basladi-1096889925.html

Kurban Bayramı tatili sona erdi: İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili sona erdi: İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da dönüş trafiği başladı. Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T20:18+0300

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Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda dönüş yönünde yoğun trafik oluştu.Bayram tatilinin son gününde tatil beldelerinden yola çıkan araçlar, İstanbul ve çevre illere giriş yapmaya başladı. Özellikle Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu’nda, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde yoğunluk yaşanırken, bazı noktalarda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.Öte yandan tatil beldelerinde giriş ve çıkışlarda trafik yoğunluğunun azalmaya başladığı ifade edildi. Tatilciler sabah saatlerinden itibaren yarın başlayacak mesai öncesi yola çıkmıştı.

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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik polisi