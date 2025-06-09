https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/kiev-rejiminin-saldirilarina-karsilik-ukraynadaki-bir-hava-ussune-yogun-saldiri-duzenlendi-1096885627.html
Kiev rejiminin saldırılarına karşılık Ukrayna'daki bir hava üssüne yoğun saldırı düzenlendi
Kiev rejiminin saldırılarına karşılık Ukrayna'daki bir hava üssüne yoğun saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin saldırılarına karşılık Ukrayna'daki bir hava üssüne yoğun saldırı düzenlendi 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T14:08+0300
2025-06-09T14:08+0300
2025-06-09T14:05+0300
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dnepropetrovsk
hava üssü
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bu gece Rivne Bölgesindeki Dubno köyü yakınlarında yer alan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait taktik uçaklarının konuşlandığı hava üslerinden birine uzun menzilli havadan karaya hassas silahlarla büyük bir saldırı düzenledi. Bu, Kiev rejiminin Rus askeri hava üslerine yönelik gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı misilleme saldırılarından biri” ifadesine yer verildi.Ayrıca uzun menzilli hassas füzeler ve İHA'larla, Ukrayna'da silah ve askeri teçhizat üreten işletmeler, İHA montaj atölyeleri, mühimmat, silah ve askeri teçhizat depoları vurdu.Açıklamada, “Saldırıların hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” dendi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus güçlerin Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde kontrol alınan arazilerin yüzölçümünü genişletmeye ve düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu son bir gün içerisinde bin 620 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı kaybetti.Rus Karadeniz Filosu’na bağlı birimler, Ukrayna’ya ait iki insansız hücumbotunu imha etti.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Neptun uzun menzilli güdümlü füze, iki adet ABD yapımı JDAM uçak bombası ve 4 adet HIMARS füzesi ile 212 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/peskov-dnepropetrovsk-yonundeki-ilerleme-tampon-bolge-olusturma-amacli-1096885039.html
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rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, hava üssü
rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, hava üssü
Kiev rejiminin saldırılarına karşılık Ukrayna'daki bir hava üssüne yoğun saldırı düzenlendi
Kiev rejiminin saldırılarına karşılık Ukrayna'daki bir hava üssüne yoğun saldırı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bu gece Rivne Bölgesindeki Dubno köyü yakınlarında yer alan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait taktik uçaklarının konuşlandığı hava üslerinden birine uzun menzilli havadan karaya hassas silahlarla büyük bir saldırı düzenledi. Bu, Kiev rejiminin Rus askeri hava üslerine yönelik gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı misilleme saldırılarından biri” ifadesine yer verildi.
Ayrıca uzun menzilli hassas füzeler ve İHA'larla, Ukrayna'da silah ve askeri teçhizat üreten işletmeler, İHA montaj atölyeleri, mühimmat, silah ve askeri teçhizat depoları vurdu.
Açıklamada, “Saldırıların hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” dendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Rus güçlerin Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nde kontrol alınan arazilerin yüzölçümünü genişletmeye ve düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu son bir gün içerisinde bin 620 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Rus Karadeniz Filosu’na bağlı birimler, Ukrayna’ya ait iki insansız hücumbotunu imha etti.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Neptun uzun menzilli güdümlü füze, iki adet ABD yapımı JDAM uçak bombası ve 4 adet HIMARS füzesi ile 212 İHA engellendi.