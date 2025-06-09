https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/istanbulda-yasayan-ruslarin-katilimiyla-etnofest-melnitsa-duzenlendi-1096888471.html
İstanbul’da yaşayan Rusların katılımıyla Etnofest Melnitsa düzenlendi
İstanbul’da yaşayan Rusların katılımıyla Etnofest Melnitsa düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rus Kamu Diplomasisi Derneği, 12 Haziran’da kutlanacak olan Rusya Günü nedeniyle İstanbul Heybeliada’da Rus vatandaşların katılımıyla Melnitsa adlı bir... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T17:59+0300
2025-06-09T17:59+0300
2025-06-09T17:59+0300
dünya
türkiye
i̇stanbul
heybeliada
festival
rusya günü
kurban bayramı
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti
türkmen
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096888273_0:156:1601:1056_1920x0_80_0_0_2fbe1b972e098fcf8cc57e726df72ce7.jpg
İstanbul’da faaliyet gösteren Rus Kamu Diplomasisi Derneği, her yıl 12 Haziran’da kutlanan Rusya Günü nedeniyle Heybeliada’da Rus vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Etnofest Melnitsa adlı bir festival düzenledi.Festival kapsamında Türk ve Rus sanatçılar sahne aldı, zengin bir ürün yelpazesinin yer aldığı sergi düzenlendi, eğlenceli oyunlar, yarışmalar, müsabakalar ve el becerileri atölyeleri organize edildi.Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı, tüm katılımcıları Kurban Bayramı ve Rusya Günü dolayısıyla kutlayarak, iyi komşuluk ilişkileri geliştiren iki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili ilginç bilgiler verdi.Rusları tebrik etmek üzere Kazak, Türkmen, Özbek ve Azerbaycan diasporalarının temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Etkinlik, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Prens Adaları yerel yetkilileri tarafından desteklendi.Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran, 'Rusya Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-rus-yurttaslarin-cocuklarinin-katilimiyla-noel-partisi-duzenlendi-1092436260.html
i̇stanbul
heybeliada
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti
türkmen
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096888273_0:6:1601:1206_1920x0_80_0_0_0e6e34bcba37c158d709d815f7717bd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, heybeliada, festival, rusya günü, kurban bayramı, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, türkmen, azerbaycan, kazak, özbek
türkiye, i̇stanbul, heybeliada, festival, rusya günü, kurban bayramı, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, türkmen, azerbaycan, kazak, özbek
İstanbul’da yaşayan Rusların katılımıyla Etnofest Melnitsa düzenlendi
Rus Kamu Diplomasisi Derneği, 12 Haziran’da kutlanacak olan Rusya Günü nedeniyle İstanbul Heybeliada’da Rus vatandaşların katılımıyla Melnitsa adlı bir festival düzenledi.
İstanbul’da faaliyet gösteren Rus Kamu Diplomasisi Derneği, her yıl 12 Haziran’da kutlanan Rusya Günü nedeniyle Heybeliada’da Rus vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Etnofest Melnitsa adlı bir festival düzenledi.
Festival kapsamında Türk ve Rus sanatçılar sahne aldı, zengin bir ürün yelpazesinin yer aldığı sergi düzenlendi, eğlenceli oyunlar, yarışmalar, müsabakalar ve el becerileri atölyeleri organize edildi.
Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı, tüm katılımcıları Kurban Bayramı ve Rusya Günü dolayısıyla kutlayarak, iyi komşuluk ilişkileri geliştiren iki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili ilginç bilgiler verdi.
Rusları tebrik etmek üzere Kazak, Türkmen, Özbek ve Azerbaycan diasporalarının temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Etkinlik, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Prens Adaları yerel yetkilileri tarafından desteklendi.
Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran, 'Rusya Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.