https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/istanbulda-yasayan-ruslarin-katilimiyla-etnofest-melnitsa-duzenlendi-1096888471.html

İstanbul’da yaşayan Rusların katılımıyla Etnofest Melnitsa düzenlendi

İstanbul’da yaşayan Rusların katılımıyla Etnofest Melnitsa düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rus Kamu Diplomasisi Derneği, 12 Haziran’da kutlanacak olan Rusya Günü nedeniyle İstanbul Heybeliada’da Rus vatandaşların katılımıyla Melnitsa adlı bir... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T17:59+0300

2025-06-09T17:59+0300

2025-06-09T17:59+0300

dünya

türkiye

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rusya günü

kurban bayramı

rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti

türkmen

azerbaycan

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İstanbul’da faaliyet gösteren Rus Kamu Diplomasisi Derneği, her yıl 12 Haziran’da kutlanan Rusya Günü nedeniyle Heybeliada’da Rus vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Etnofest Melnitsa adlı bir festival düzenledi.Festival kapsamında Türk ve Rus sanatçılar sahne aldı, zengin bir ürün yelpazesinin yer aldığı sergi düzenlendi, eğlenceli oyunlar, yarışmalar, müsabakalar ve el becerileri atölyeleri organize edildi.Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı, tüm katılımcıları Kurban Bayramı ve Rusya Günü dolayısıyla kutlayarak, iyi komşuluk ilişkileri geliştiren iki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili ilginç bilgiler verdi.Rusları tebrik etmek üzere Kazak, Türkmen, Özbek ve Azerbaycan diasporalarının temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Etkinlik, Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Prens Adaları yerel yetkilileri tarafından desteklendi.Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran, 'Rusya Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-rus-yurttaslarin-cocuklarinin-katilimiyla-noel-partisi-duzenlendi-1092436260.html

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türkiye, i̇stanbul, heybeliada, festival, rusya günü, kurban bayramı, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, türkmen, azerbaycan, kazak, özbek