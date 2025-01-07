https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/istanbulda-rus-yurttaslarin-cocuklarinin-katilimiyla-noel-partisi-duzenlendi-1092436260.html

İstanbul’da Rus yurttaşların çocuklarının katılımıyla Noel partisi düzenlendi

İstanbul’da Rus yurttaşların çocuklarının katılımıyla Noel partisi düzenlendi

Sputnik Türkiye

Türkiye’de Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkonsoloslukları, yerel yönetimler ve Rusya Yurttaşları Koordinasyon Konseyi’nin desteğiyle düzenlenen çeşitli... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T19:30+0300

2025-01-07T19:30+0300

2025-01-07T19:30+0300

dünya

türkiye

istanbul

beyoğlu belediyesi

noel bayramı

noel ağacı

rimma rizayeva

noel baba

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Türkiye’de Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkonsoloslukları, yerel yönetimler ve Rusya Yurttaşları Koordinasyon Konseyi’nin desteğiyle bir dizi yılbaşı gösterisi, sahne oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu bayram etkinlikleri, İstanbul’un tarihi merkezinde düzenlenen interaktif Noel partisiyle son buldu.Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi’nde düzenlenen Noel partisine 3-14 yaşları arasında 50’nin üzerinde Ortodoks çocuk katıldı.Noel etkinliğini organize eden Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva, kolektif hazırlıkların bayramdan 2 ay önce başladığını belirtti. Rizayeva, “Çocuklar şarkılar, şiirler öğrendi, Noel temalı çizimler yaptı, kağıttan kar taneleri kesti ve tabii ki Ortodoksluğun temellerini öğrendi. Gösteri gününde çocuklar ve ebeveynleri salonu ve Noel ağacını süsledi, resim ve el sanatlarından oluşan bir sergi düzenledi. Programda çocukların mumlarla müzik eşliğinde sahneye çıkması, koro şarkıları söylemesi, İncil içerikli çocuk filmi izlemesi, balo dansları, jimnastik gösterileri ve aktif oyunlar yer aldı. Türkiye’deki Moskova Patrikhanesi’nin cemaatinden sorumlu rahip Georgiy Sergeyev, çocukları tebrik ederek İsa Mesih’in isimleriyle ilgili doğru cevaplar için kendilerine hediyelik kitaplar takdim etti” diye konuştu.“Partinin sonunda Noel Baba, Kar Kızı (Sneguroçka) ile birlikte gelerek, açık hava oyunları düzenledi ve tüm katılımcılara Moskova’dan yeni yıl hediyeleri dağıttı. Etkinliğin organizatörü olan Kamu Diplomasisi Derneği'nden de tüm çocuklara küçük yıldızlar ve Moskova’dan hediyeler sunuldu. Etkinliğin sonunda ebeveynler ve çocuklar, organizatörlere bu samimi manevi etkinlik için teşekkür etti, onlara da çok sayıda video ve hatıra fotoğrafı dağıtıldı" diye sözlerini sürdüren Rizayeva, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/putin-rusya-halkinin-noel-bayramini-kutladi-1092406218.html

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türkiye, istanbul, beyoğlu belediyesi, noel bayramı, noel ağacı, rimma rizayeva, noel baba