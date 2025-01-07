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İstanbul’da Rus yurttaşların çocuklarının katılımıyla Noel partisi düzenlendi
İstanbul’da Rus yurttaşların çocuklarının katılımıyla Noel partisi düzenlendi
Sputnik Türkiye
Türkiye’de Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkonsoloslukları, yerel yönetimler ve Rusya Yurttaşları Koordinasyon Konseyi’nin desteğiyle düzenlenen çeşitli... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T19:30+0300
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Türkiye’de Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkonsoloslukları, yerel yönetimler ve Rusya Yurttaşları Koordinasyon Konseyi’nin desteğiyle bir dizi yılbaşı gösterisi, sahne oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu bayram etkinlikleri, İstanbul’un tarihi merkezinde düzenlenen interaktif Noel partisiyle son buldu.Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi’nde düzenlenen Noel partisine 3-14 yaşları arasında 50’nin üzerinde Ortodoks çocuk katıldı.Noel etkinliğini organize eden Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva, kolektif hazırlıkların bayramdan 2 ay önce başladığını belirtti. Rizayeva, “Çocuklar şarkılar, şiirler öğrendi, Noel temalı çizimler yaptı, kağıttan kar taneleri kesti ve tabii ki Ortodoksluğun temellerini öğrendi. Gösteri gününde çocuklar ve ebeveynleri salonu ve Noel ağacını süsledi, resim ve el sanatlarından oluşan bir sergi düzenledi. Programda çocukların mumlarla müzik eşliğinde sahneye çıkması, koro şarkıları söylemesi, İncil içerikli çocuk filmi izlemesi, balo dansları, jimnastik gösterileri ve aktif oyunlar yer aldı. Türkiye’deki Moskova Patrikhanesi’nin cemaatinden sorumlu rahip Georgiy Sergeyev, çocukları tebrik ederek İsa Mesih’in isimleriyle ilgili doğru cevaplar için kendilerine hediyelik kitaplar takdim etti” diye konuştu.“Partinin sonunda Noel Baba, Kar Kızı (Sneguroçka) ile birlikte gelerek, açık hava oyunları düzenledi ve tüm katılımcılara Moskova’dan yeni yıl hediyeleri dağıttı. Etkinliğin organizatörü olan Kamu Diplomasisi Derneği'nden de tüm çocuklara küçük yıldızlar ve Moskova’dan hediyeler sunuldu. Etkinliğin sonunda ebeveynler ve çocuklar, organizatörlere bu samimi manevi etkinlik için teşekkür etti, onlara da çok sayıda video ve hatıra fotoğrafı dağıtıldı" diye sözlerini sürdüren Rizayeva, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/putin-rusya-halkinin-noel-bayramini-kutladi-1092406218.html
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türkiye, istanbul, beyoğlu belediyesi, noel bayramı, noel ağacı, rimma rizayeva, noel baba
türkiye, istanbul, beyoğlu belediyesi, noel bayramı, noel ağacı, rimma rizayeva, noel baba

İstanbul’da Rus yurttaşların çocuklarının katılımıyla Noel partisi düzenlendi

19:30 07.01.2025
© Sputnikİstanbul'da Noel Partisi
İstanbul'da Noel Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Sputnik
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Türkiye’de Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkonsoloslukları, yerel yönetimler ve Rusya Yurttaşları Koordinasyon Konseyi’nin desteğiyle düzenlenen çeşitli etkinliklere bir yenisi eklendi. İstanbul’un tarihi merkezinde Rus yurttaşların çocuklarının katılımıyla Noel partisi düzenlendi
Türkiye’de Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, başkonsoloslukları, yerel yönetimler ve Rusya Yurttaşları Koordinasyon Konseyi’nin desteğiyle bir dizi yılbaşı gösterisi, sahne oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu bayram etkinlikleri, İstanbul’un tarihi merkezinde düzenlenen interaktif Noel partisiyle son buldu.
Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi’nde düzenlenen Noel partisine 3-14 yaşları arasında 50’nin üzerinde Ortodoks çocuk katıldı.
Noel etkinliğini organize eden Kamu Diplomasisi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva, kolektif hazırlıkların bayramdan 2 ay önce başladığını belirtti.
Rizayeva, “Çocuklar şarkılar, şiirler öğrendi, Noel temalı çizimler yaptı, kağıttan kar taneleri kesti ve tabii ki Ortodoksluğun temellerini öğrendi. Gösteri gününde çocuklar ve ebeveynleri salonu ve Noel ağacını süsledi, resim ve el sanatlarından oluşan bir sergi düzenledi. Programda çocukların mumlarla müzik eşliğinde sahneye çıkması, koro şarkıları söylemesi, İncil içerikli çocuk filmi izlemesi, balo dansları, jimnastik gösterileri ve aktif oyunlar yer aldı. Türkiye’deki Moskova Patrikhanesi’nin cemaatinden sorumlu rahip Georgiy Sergeyev, çocukları tebrik ederek İsa Mesih’in isimleriyle ilgili doğru cevaplar için kendilerine hediyelik kitaplar takdim etti” diye konuştu.
“Partinin sonunda Noel Baba, Kar Kızı (Sneguroçka) ile birlikte gelerek, açık hava oyunları düzenledi ve tüm katılımcılara Moskova’dan yeni yıl hediyeleri dağıttı. Etkinliğin organizatörü olan Kamu Diplomasisi Derneği'nden de tüm çocuklara küçük yıldızlar ve Moskova’dan hediyeler sunuldu. Etkinliğin sonunda ebeveynler ve çocuklar, organizatörlere bu samimi manevi etkinlik için teşekkür etti, onlara da çok sayıda video ve hatıra fotoğrafı dağıtıldı" diye sözlerini sürdüren Rizayeva, şöyle devam etti:

Biz bugün çocukların Ortodoksluğu anlama ve inançlarını güçlendirme yönünde yeni adımlar atmalarına yardımcı olduk. Etkinliğe hazırlık aşamasında Ortodoks çocuklar arasında yeni yeteneklerin keşfedilmiş olması önemli.

Putin Noel etkinliğinde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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Putin, Rusya halkının Noel bayramını kutladı
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